Чи впливають корупційні скандали в Україні на західну допомогу
Джерело:ВВС
В Україні тривають відставки у владі через корупційні скандали. Союзники задоволені рішучістю президента Зеленського та уряду.
Про це сказав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Він зазначив, що обшуки й відставки були як сигналом всередині країни, так і назовні.
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"Нікому ніяких потурань не буде. Від цих скандалів не застрахована жодна країна у світі, навіть ті, які допомагають нам боротися з корупцією. Питання в тому, як реагуєш. І от реакція української влади відповідає найкращим світовим стандартам. Вона була чіткою, рішучою і безапеляційною", – наголосив Кулеба.
Публічні скандали не пов'язані з допомогою від США
Кулеба зазначив, що наразі діє ініціатива США з контролю військової допомоги. За словами міністра, Україна й сама виступала з подібним проханням, бо їй немає чого приховувати.
Рівень довіри між адміністрацією Байдена й українською владою надзвичайно високий, але є внутрішньополітичний аспект в Америці, де окрема група політиків постійно порушує питання контролю. Інциденти, які стали публічними, не пов'язані жодним чином з допомогою, яку надають США, – запевнив міністр.
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