Ексочільник МЗС пояснив, чи може Сі Цзіньпін змусити Путіна зупинити війну

Сі Цзіньпін має потужний вплив на Владіміра Путіна, адже країна-агресор критично залежна від постачання китайських технологій та комплектування для російського військово-промислового комплексу. Тому Пекін, який виступає за врегулювання війни в Україні, міг би натиснути на Москву, щоб примусити до справжніх переговорів.

Дипломат та ексміністр закордонних справ України у 2019 − 2020 роках Вадим Пристайко розповів 24 Каналу, чи володіє Китай інструментами, які б змусили Кремль змінити свою позицію. Раніше міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що Китай є єдиною країною, яка "може закінчити війну і поставити Путіна на місце".

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Мають відбутися зміни

Пристайко сказав, що, на превеликий жаль, питання не в тому, що Китай, Індія чи інша країна може вплинути на Росію.

Питання у тому, що воювати з нами, вбивати українців і відбирати у них землю нормально вкладається в голови того глибинного російського народу, який і створив Путіна із доволі середнього офіцера КДБ,

– підкреслив дипломат.

Тому, на його думку, не варто розраховувати на те, що знайдеться певний світовий лідер, який щось скаже очільнику Кремля і той дослухається.

Дональд Трамп сьогодні пише твіти щодо Росії великими літерами, або розповідає про те, що "Путін мене поважає" і саме тому зробить "те, що я йому скажу". Однак невдовзі президенту США відкриється, за словами Пристайко, справжня реальність щодо Путіна.

Розраховувати треба на те, що зміни в самій Росії, зокрема економічні, політичні тощо, створять ситуацію, коли Путін більше не зможе продовжувати цю війну проти нас,

– впевнений ексміністр закордонних справ України.

Зокрема перша в цьому наборі інструментів, як зауважив він, є здатність України захищатися. Він нагадав, що в історії є приклади, коли значно потужніші країни були вимушені, підібравши хвоста, повертатись додому. При цьому наголошуючи про свою "велику перемогу", але очевидним було те, що вони просто не змогли впоратись.

В'єтнам та Афганістан продемонстрували, що ціною грандіозних жертв, і я не хочу, щоб Україна зазнала таких саме, все ж таки можна переконати навіть більшу силу, що вона не здатна нічого зробити і має повертатися назад,

– підкреслив Вадим Пристайко.

Він додав, що, попри трагедію, яка коїться кожен день в українських містах, на вулицях і в головах українців, вони мають бути гордими, що три роки вже вистояли проти Росії. Хоча деякі лідери говорили, що нереалістично воювати з країною-агресоркою. Проте, на думку дипломата, з нею не тільки можна, а й треба воювати.

Зазначимо, що голова правління Інституту світової політики Віктор Шлінчак вважає, що Китай має вплив на Росію, адже використовує її, ослаблену від війни, заробляючи на цьому гроші.

Проте, на його думку, Москва не повністю лягла під Пекін, адже стратегія Путіна передбачає "сісти разом з Китаєм та США за перемовини і розділити світ на зони впливу". Російський диктатор, вважає Шлінчак, хоче мати важелі впливу на ті чи інші регіони і "взагалі не сприймає Україну як державу".