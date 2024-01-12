В Україні почалися морози: у ISW проаналізували вплив погоди на бойові дії

Днями в Україні погіршилась погода, прийшли морози. Вони впливають на перебіг бойових дій на фронту, тож у Інституті вивчення війни пояснили, як саме.

Зниження температури повітря в Україні, ймовірно, стримують операції на фронті, але водночас створять більш сприятливий рельєф для механізованих маневрів. Це пов'язано із тим, що земля замерзне найближчими тижнями.

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Погода впливає на дії росіян

Заступник командира української бригади, яка перебуває на Куп'янському напрямку, заявив, що російські війська там використовують менше боєприпасів через холодну погоду. Речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк заявила, що російські війська не запускали таку кількість безпілотників проти України за останні дві ночі, тому що вони можуть змерзнути.

Український офіцер у бригаді, яка перебуває поблизу Бахмута, заявив, що температура вночі падає до -18 градусів. Це робить неможливим перебування особового складу на спостережних постах довше ніж кілька днів.

Офіцер повідомив, що на Бахмутському напрямку інтенсивність штурму російської піхоти знизилася, ймовірно, через мороз,

– мовиться у зведенні.

У Міністерстві оборони Великобританії зазначали, що низькі температури в поєднанні з можливим глибоким снігом можуть обмежити маневреність, але промерзла земля покращить "пересування по місцевості" протягом січня та лютого.

У ISW вважають, що російські сили, ймовірно, намагатимуться підтримувати або посилювати локалізовані наступальні операції по всій східній Україні, намагаючись перехопити та утримати ініціативу незалежно від погоди та умов місцевості.

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