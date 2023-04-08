Ситуація погіршується, – експрем'єр Росії пояснив, чому Путін почав визнавати вплив санкцій

Останніми тижнями Владімір Путін почав говорити про вплив санкцій на економіку Росії, стверджуючи, що ці обмеження з ними надовго. Ситуація там настільки погіршується, що вже неможливо заперечувати наявні проблеми.

Наступний пакет санкцій проти Росії закриє можливості, які зараз використовують у Москві для обходу санкцій. Про це 24 Каналу розповів колишній прем'єр-міністр Росії у 2000 – 2004 роках Михайло Касьянов.

Дивіться також Криваві алмази, метал і руда: чи працюють санкції ЄС і як Росія може їх обходити

Приховувати правду більше не можуть

Останні місяці Владімір Путін декларував, що Росія начебто подолала санкції, США і Європа нічого не могли їм зробити, а лише, буцімто, нашкодили самі собі. Проте нещодавно президент Росії змінив свою риторику й почав говорити про те, що насправді санкції Заходу працюють. Ба більше, заявив, що "санкції з ними надовго".

Заперечувати очевидне стало неможливо, до того ж закінчились запаси пояснень причин агресії проти України, які протягом року змінювались по кілька разів. Ситуація в Росії погіршується,

– заявив Касьянов.

В економіці Росії зруйновано багато логістичних ланцюжків, немає запчастин у багатьох галузях, зокрема й у виробництві військового озброєння.

Касьянов зазначив, що 11 пакет санкцій Євросоюзу буде направлений в основному на "закриття дірок", які сьогодні використовують в Росії для обходу санкцій. Мовиться про постачання для цілей Путіна певних компонентів, які в Росії не виробляють, але які дуже потрібні для продовження агресії проти України.

Михайло Касьянов про визнання впливу санкцій на Росію: дивіться відео

Російська економіка йде на дно

За минулий рік Росія втратила 3 – 4% ВВП у зв'язку з тим, що санкції вводились поступово. Цьогоріч тенденція занепаду російської економіки продовжиться, ймовірно, з новою силою.

"Як не маніпулювали статистикою, як не маневрували, всі бачать, як сильно стислась їхня економіка за минулий рік. А вже за перший квартал цього року російська економіка стиснулась ще на 4%", – розповів колишній прем'єр-міністр Росії.

Темпи погіршення ситуації в Росії залежать від здатності України провести успішну контроперацію. Путін зараз закликає до так званого "миру", тому що розуміє, що економічно дуже слабшає.

Санкції проти Росії: останні новини