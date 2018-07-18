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Впорався з Путіним краще, ніж Трамп: ведучий Fox News роздратував главу Кремля під час інтерв'ю

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Ведучий Кріс Воллес розсердив Путіна своїми "гострими" питаннями
Ведучий Кріс Воллес розсердив Путіна своїми "гострими" питаннями / Кадр із інтерв'ю з главою Кремля

Ведучий телеканалу Fox News Кріс Воллес взяв у глави Кремля інтерв'ю відразу після зустрічі Дональда Трампа та Володимира Путіна у Гельсінкі. Журналіст поставив російському президенту питання, від яких очільник Білого дому ухилився на прес-конференції за результатами саміту двох лідерів.

Як зазначає The Washington Post, під час цього інтерв'ю розгорілися неабиякі пристрасті, оскільки "Воллеса пригнічувала манера Путіна перевертати все з ніг на голову, а президента РФ настільки ж очевидно дратувало те, що журналіст сміє йому перечити".

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На початку розмови з Воллесом Путін заявив, що зусилля щодо ізоляції Росії провалилися і не могли бути успішними через розміри та значення країни у світі. Але найцікавіші репліки від глави Кремля пролунали вкінці, коли ведучий поцікавився, чому настільки багато критиків Путіна опиняються на межі смерті або ж помирають. Яскравий тому приклад  отруєння Скрипалів у Великобританії. Путін у відповідь порівняв замах на життя екс-розвідника та його доньки із замахами на американських діячів 60-х років, включаючи президента Джона Кеннеді і преподобного Мартіна Лютера Кінга.

Інтерв'ю Кріса Воллеса з Володимиром Путіним: дивіться відео

Всяке буває. У вас, що, президентів не вбивали? Ви, напевно, забули – ось, наприклад, Кеннеді де вбили – в США чи в Росії? А містера Кінга? Чим взагалі закінчуються зіткнення між поліцією і представниками громадянського суспільства – скажімо так, деяких етнічних груп? Це у вас відбувається, на американській землі. У всіх нас є свої внутрішні проблеми.
Тепер про те, що відбувається в Росії. Так, у нас є злочинність – на жаль, це правда. У певному сенсі, російська державність все ще на стадії дорослішання. І це свого роду побічні ефекти, 
– висловився президент РФ.

Під час інтерв'ю Воллес також дістав копію обвинувального висновку спецпрокурора Роберта Мюллера, винесеного в п'ятницю дванадцятьом співробітникам російської військової розвідки. Він коротко виклав суть звинувачень, після чого Путін посміхнувся, що не залишилося непоміченим. Тоді ведучий простягнув документ російському лідеру для ознайомлення, але той наче завмер. Замість того, щоб просто взяти його, Путін попросив Воллеса покласти папери на стіл, який стояв між ними, зауважує видання. Потім виникла жвава суперечка. Воллес намагався, щоб Путін не відхилявся від теми, але той стверджував, що його не слухають.

Якщо вам не подобається моя відповідь, так і скажіть, і я буду мовчати. Якщо ж ви хочете, щоб американці почули мою відповідь, не могли б, будь ласка, ви трохи помовчати,
 агресивно "відбивався" Путін.

Журналіст також зажадав від Путіна пояснень, чи правда, що у нього є компромат на Трампа на що той, на відміну від прес-конференції у Гельсінкі, відповів рішучим запереченням.

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Нагадаємо, 16 липня у Гельсінкі відбулася зустріч президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа з главою Російської Федерації Володимиром Путіним. 

На спільній прес-конференції за результатами саміту Трамп заявив, що ніякого втручання в американські вибори з боку РФ не було, а саме розслідування назвав просто сміховинним.Таким чином, глава Білого дому, фактично, повторив слова Путіна про те, що Росія не втручалася в американські вибори.

Теги: Новини політики Новини Росії Володимир Путін Новини США Дональд Трамп Отруєння Сергія Скрипаля Зустріч Путіна і Трампа 16 липня 2018 року
Джерело: 24 Канал
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