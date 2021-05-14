У Раді прокоментували інформацію про можливе звільнення глави Мінфіну Марченка

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В інформаційному просторі з'являються і зникають чутки про звільнення очільника Міністерства фінансів Сергія Марченка. Водночас у Верховній Раді наразі це не підтверджують.

Джерело:

24 канал

Роботу Марченка і його міністерства можна оцінити на 3 бали. Таку думку в ефірі висловив глава фракції "Голос" Ярослав Железняк.

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За його словами, він частково розуміє, в чому проблема і згоден з заходами щодо митниці і діяльності фіскальних органів.

Але я не думаю, що інформація про його звільнення наразі відповідає дійсності,
– зазначив Железняк.

Він зауважив, що в Україні є така традиція: під час перемовин з Міжнародним валютним фондом зазвичай не звільняти міністра фінансів.

"Тому я думаю, що поки що він залишатиметься на своїй посаді", – наголосив глава фракції.

Железняк прокоментував можливе звільнення Марченка: дивіться відео

Можливе звільнення Марченка: що відомо

  • Розмови про звільнення чинного міністра фінансів з'явились ще у 2020 році, адже уряд не був ним задоволений, зокрема співпрацею з МВФ.
  • Сам Марченко заявив, що не бачить причин для свого звільнення і не чув нічого про свою відставку.
  • Попри це, звільнення Марченка не виключав голова комітету Верховної Ради з питань фінансової політики Данило Гетманцев.
  • Наприкінці квітня 2021 року до Верховної Ради подали законопроєкт про відставку Марченка з посади. Але згодом його відкликали.
  • Через деякий час на сайті "Слуги народу" з'явилась інформація, що фракція не обговорюватиму питання відставки Марченка з посади.
  • В монобільшості прокоментували можливе звільнення Марченка, там заявили, що розмови з депутатами на цю тему не було.