У Раді прокоментували інформацію про можливе звільнення глави Мінфіну Марченка

В інформаційному просторі з'являються і зникають чутки про звільнення очільника Міністерства фінансів Сергія Марченка. Водночас у Верховній Раді наразі це не підтверджують.
Джерело:24 канал
Роботу Марченка і його міністерства можна оцінити на 3 бали. Таку думку в ефірі висловив глава фракції "Голос" Ярослав Железняк.
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За його словами, він частково розуміє, в чому проблема і згоден з заходами щодо митниці і діяльності фіскальних органів.
Але я не думаю, що інформація про його звільнення наразі відповідає дійсності,
– зазначив Железняк.
Він зауважив, що в Україні є така традиція: під час перемовин з Міжнародним валютним фондом зазвичай не звільняти міністра фінансів.
"Тому я думаю, що поки що він залишатиметься на своїй посаді", – наголосив глава фракції.
Железняк прокоментував можливе звільнення Марченка: дивіться відео
Можливе звільнення Марченка: що відомо
- Розмови про звільнення чинного міністра фінансів з'явились ще у 2020 році, адже уряд не був ним задоволений, зокрема співпрацею з МВФ.
- Сам Марченко заявив, що не бачить причин для свого звільнення і не чув нічого про свою відставку.
- Попри це, звільнення Марченка не виключав голова комітету Верховної Ради з питань фінансової політики Данило Гетманцев.
- Наприкінці квітня 2021 року до Верховної Ради подали законопроєкт про відставку Марченка з посади. Але згодом його відкликали.
- Через деякий час на сайті "Слуги народу" з'явилась інформація, що фракція не обговорюватиму питання відставки Марченка з посади.
- В монобільшості прокоментували можливе звільнення Марченка, там заявили, що розмови з депутатами на цю тему не було.