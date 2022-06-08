Вранці на Харківщині було кілька прильотів, з-під завалів дістали постраждалого, – Синєгубов

Російські окупанти продовжують гатити по Харківській області. Внаслідок обстрілів загарбників є загиблі та поранені цивільні, також пошкоджені багатоповерхівки та приватні будинки.

Про це повідомив в ефірі національного марафону голова Харківської військової адміністрації Олег Синєгубов, інформує 24 канал. Він зазначив, що росіяни гатили по Харківщині з артилерії та реактивних систем залпового вогню.

До слова У Харкові російські окупанти знову вдарили по спальних районах

Обстріли Харкова

За словами Синєгубова, протягом доби, 7 червня, російські окупанти гатили по Шевченківському та частині Київського районів Харкова. Також постраждав житловий масив Олексіївка. Загалом у місті протягом доби 1 людина загинула, ще 6 отримали поранення.

Він зазначив, що обстріли росіян пошкодили:

житлові будинки;

адмінприміщення;

приватні домоволодіння;

супермаркет;

інші нежитлові приміщення.

Наслідки обстрілів Харківської області

Голова ОВА повідомив, що в Харківському районі ворог обстріляв Циркуни, Черкаську Лозову та Слатине. Внаслідок обстрілів у Черкаській Лозовій – 2 людей загинули, ще 3 поранені.

У Чугуївському районі окупанти гатили по населеному пункті Леб'яже, внаслідок потрапляння ворожих снарядів зайнялися пожежі в приватному домоволодінні. У селі Коробочкине через обстріли спалахнули приватні будинки, є 1 загиблий та 1 поранений. Крім того, 1 людина загинула, а 2 отримали поранення в Печенігах.

На Харківщині вже вранці було кілька прильотів, з-під завалів дістали постраждалого. Зараз у нас 12 постраждалих і, на жаль, 5 людей загинули від дій російського агресора в області та місті Харків,

– заявив Синєгубов.

Завдання російських загарбників

Очільник ОВА додав, що російські обстріли Харківщини активізувалися, оскільки ворог спочатку зосереджував увагу на позиціях наших Збройних Сил. Однак в російських окупантів також є завдання – тероризувати місцеве населення.

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"Особливо мешканців Харкова, оскільки до нас повертається велика кількість людей, які починають відновлювати свою діяльність, сплачувати податки. Тобто навіть у таких умовах вони намагаються налагодити своє життя", – зауважив Синєгубов.

Він також додав, що поки підстав для евакуації з міста та області немає. Однак Синєгубов наголосив, аби люди не перебували без необхідності на вулицях і в жодному разі не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Ситуація на Харківщині: останні новини

Російські загарбники продовжують спроби атаки позицій Збройних Сил України на Ізюмському напрямку. Утім, протягом 7 червня окупанти не мали там жодного успіху.

Міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив, що протягом 7 червня окупанти продовжували обстрілювати Харків. За його словами, загарбники гатили житловому району міста, внаслідок чого є загиблий та поранені.

У ніч проти 8 червня російські нелюди знову гатили по Харкову, внаслідок чого спалахнуло 7 пожеж. Зокрема їм вдалось "денацифікувати" супермаркет та виробничий об'єкт.

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