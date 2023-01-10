Вразили корабель із російськими військовими, – Сили оборони про успіх ЗСУ на Дніпрі
Збройні сили України вразили ворожий корабель, де перебували російські військові. Наразі невідомо, скільки саме окупантів могло загинути.
Це відбулось в районі острова Білогрудий, що на Херсонщині. Полковник, начальник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Євгеній Єрін в ефірі телемарафону розповів деталі відпрацювання на Дніпрі.
Увага Позбулись корабля та понад 700 окупантів: втрати ворога станом на 10 січня
Ворог потрапив в зону вогневого ураження нашої артилерії, наші військові цим скористались. Це був корабель, на якому були російські військовослужбовці,
– розповів Єрін.
Стосовно того, який клас корабля – наразі полковник не зміг надати інформації, як і до того, скільки російських військових могло перебувати на судні. Втрати ворога уточнюють.
Найголовніше, за його словами, не лише факт ліквідації окупантів, а й те, що було знищено плавзасіб, що значно знижує можливості ворога на цьому напрямку.
Ба більше, в ефірі 24 Каналу Євген Єрін розповів, що окрім ворожого катера, було знищено ще два маломоторних човни з диверсійними групами.
Що ще відомо про уражений корабель
- За даними Міноборони України, станом на 13:35 10 січня тип судна уточнюють.
- У ранковому зведенні Генштабу ЗСУ від 10 січня повідомили, що кількість уражених катерів та кораблів ворога вже зросло з 16 до 17 одиниць.
- Згодом у ЗСУ розповіли, що вразили вороже судно у дельті річки Дніпро, в районі острова Білогрудий, сили оборони Таврійського напрямку артилерійськими засобами.