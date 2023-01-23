Врожайний день: ЗСУ приземлили 2 ворожі штурмовики, вертоліт та безпілотник
Джерело:Повітряні сили ЗСУ
Військові Збройних сил нашої держави кожного дня ліквідовують сотні окупантів та десятки одиниць їхньої зброї. Зокрема, стало відомо, що Повітряні сили ліквідували аж 6 ворожих повітряних цілей.
Про знищення російських штурмовиків, вертольота та безпілотника повідомили у командуванні нашої армії у понеділок, 23 січня. Станом на ранок цього ж дня було відомо, що українським військовим вдалось ліквідувати 287 літаків та 277 гелікоптерів. Однак схоже, що втрати ворога щогодини зростають.
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Які саме ворожі літальні апарати знищили ЗСУ
Зауважмо, що відбулось це на Східному напрямку фронту. Власне, Збройні Сили зменшили ворожий арсенал літальних апаратів на:
- два штурмовики Су-25;
- ударний вертоліт Ка-52;
- дві керовані авіаційні ракети Х-59;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня "Орлан-10".
Б'ємо ворога разом! Разом – до перемоги,
– констатували в Повітряних силах.
Успіхи ЗСУ 23 січня / Картинка Повітряних сил ЗСУ
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Ситуація на фронті: окупанти втрачають особовий склад та зброю
- У Генштабі ЗСУ розповіли, яка ситуація на різних напрямках ведення бойових дій станом на ранок 23 січня. Там зазначили, що загарбники продовжують обстрілювати українські міста та позиції ЗСУ. Водночас українським військовим вдалось відбити атаки ворога в районах аж 11 населених пунктів.
- Окрім того, в командуванні нашої армії констатували, що росіяни продовжують зазнавати шалених втрат. Такі висновки можна зробити тому, що лікарня Дніпрорудного Запорізької області переповнена пораненими окупантами. Лише за недавній час туди потрапили близько 150 путінських вояків, однак персонал лікарні відмовився співпрацювати зі загарбниками.
- До цієї теми варто згадати заяву колишнього співробітника СБУ та експерта Українського інституту майбутнього Івана Ступака. Він упевнений у тому, що жодні втрати не зупинять ворога. Кремль використовує людей як "гарматне м'ясо" – тобто Путіну байдуже на те, скільки вояків "другої армії світу" загине в безрезультатних спробах захопити Україну.