Кривавий бенкет: Росію, Білорусь та Іран запросили на вручення Нобелівської премії

Росію і Білорусь, попри війну в Україні, запросили на бенкет у Стокгольмі з нагоди вручення Нобелівських премій. Цього року на захід також запросили Іран.

Нобелівський фонд оголосив про намір запросити дипломатів усіх держав, акредитованих у Швеції, тобто російських, білоруських та іранських.

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Торік фонд не допустив послів Росії та Білорусі

Заява присвячена насамперед рішенню запросити на церемонію вручення Нобелівських премій і бенкет представників усіх парламентських партій Швеції, зокрема й ультраправих "Шведських демократів".

Донедавна "Шведських демократів" не запрошували, оскільки Нобелівський фонд говорив, що їхня політика не відповідає принципам премії. Тепер же фонд тепер переглянув рішення.

Відтепер на Нобелівський день запрошуватимуться всі партії, які отримали парламентське представництво в результаті демократичних виборів, а на церемонії вручення премій запрошуватимуться посли всіх країн, які мають дипломатичні представництва у Швеції та Норвегії відповідно,

– йдеться у заяві.

Торік Нобелівський фонд не запросив представників посольств Росії та Білорусі на вручення премій у Стокгольмі через російське повномасштабне вторгнення в Україну. Відтак, фонд відмовився від попередньої практики у 2023 році.

"Нобелівський фонд вважає, що такий спільний підхід сприяє можливості донести важливі послання Нобелівської премії до кожного, і в майбутньому ця практика стане загальною для всієї організації", – додали там.

Фонд заявив, що прагне включити навіть тих, хто не поділяє цінності Нобелівської премії, інформує Reuters.

"Очевидно, що світ дедалі більше ділиться на сфери, де діалог між тими, хто має різні погляди, скорочується. Щоб протистояти цій тенденції, ми зараз розширюємо наші запрошення відсвяткувати та зрозуміти Нобелівську премію і важливість вільної науки, вільної культури та вільних, мирних суспільств", – сказав Відар Хельгесен, виконавчий директор Нобелівського фонду.

Реакція України на обурливе рішення Нобелівського фонду

. Цьогорічних лауреатів оголосять на початку жовтня. Урочисті церемонії нагородження відбудуться 10 грудня, в річницю смерті Альфреда Нобеля.

У МЗС України засудили запрошення послів Росії та Білорусі на церемонію вручення Нобелівської премії. Речник МЗС України Олег Ніколенко в коментарі 24 Каналу поставив під сумнів цінності, які декларує фонд.

Фундація Нобеля ухвалила рішення відновити практику запрошення послів Росії та Білорусі на церемонію вручення Нобелівської премії. Таке рішення пояснюється бажанням напряму доводити свої цінності навіть тим державам, які їм протистоять. Доводити цінності гуманізму до Росії та Білорусі – сізіфова праця. Зусилля, які не призведуть до результату,

– сказав він.

Ніколенко вказав на цинізм, що російські військові, найімовірніше, скоюватимуть злочини в Україні, поки посли Росії будуть на церемонії у Стокгольмі.

"Найімовірніше, що в той день, коли російський посол сидітиме в гарному костюмі в Стокгольмському концерт-холі російська армія скоюватиме чергові воєнні злочини на окупованих українських територіях, а російські ракети знищуватимуть чергові житлові квартали в українських містах", – зазначив речник МЗС України.

Що більше, він наголосив, що рішення фонду тільки посилює в Кремлі відчуття безкарності та провокує нові злочини.

Як за таких умов сприймуть в Кремлі рішення фундації повернутися до business as usual? Лише посиленням відчуття безкарності та новими злочинами,

– сказав Ніколенко.

Врешті-решт, представник МЗС України закликав продовжити ізоляцію Росії, поки вона веде загарбницьку війну проти України.

"Минулоріч Фундація Нобеля не запрошувала російських та білоруських послів як відповідь на російську агресію проти України. І допоки вона триває, допоки мільйони українців страждають від неспровокованої війни, а російське керівництво не покаране за свої злочини, ми закликаємо організаційний комітет підтримувати міжнародні зусилля щодо ізоляції Росії та Білорусі", – резюмував він.

Торік Нобелівську премію миру отримали українці, росіяни й білоруси