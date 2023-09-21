На що важливо звертати увагу при врученні повістки

В Україні триває загальна мобілізація, вручити повістку можуть фактично кожному громадянину, який досяг призивного віку та не має підстав для відстрочки. Нової хвилі мобілізації наразі не оголошено, адже це не передбачено законодавством. Водночас мобілізаційну потребу визначають Міноборони та Генштаб Збройних сил України.

Про те, на що саме звертати увагу при врученні повістки, розповідаємо далі. Передусім варто знати, що повістка є виключно письмовим документом, який виписується на ім'я конкретної особи.

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Документ обов'язково має містити:

номер повістки;

найменування посади керівника територіального центру комплектування та соціальної підтримки, його підпис, ініціали та мокру печатку;

дату вручення;

адресу військкомату;

час, в який потрібно прибути.

Юристи також радять у момент вручення документа уважно ознайомитися з ним.

Якщо повістку дозаповнювали при вас, в документі вказані некоректні дані, повістку вам вручає не уповноважена особа чи документ без печатки/підпису уповноваженої особи, ви маєте повне право відмовитись від отримання!

Варто зазначити, що вручення повістки не означає, що особу відразу відправляють на фронт. Це насамперед потрібно для уточнення військово-облікових даних чи проходження медкомісії.

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