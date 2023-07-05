Не треба боятись, – глава Львівського ТЦК та СП прокоментував видачу повісток депутатам облради

Напередодні депутатам Львівської облради вручили повістки. Керівник обласного ТЦК та СП Олександр Тіщенко вже прокоментував видачу документів перед початком сесійного засідання.

За словами Тіщенка, немає різниці, чи це депутат обласної ради, чи міської ради. Однак половина з них 100% матимуть право на відстрочку.

Зверніть увагу На Тернопільщині вручили повістки голові ради та депутатам

Що відомо про вручення повісток депутатам Львівської облради

Ми на попереднє вручення повісток попередили, шо прийдуть представники ТЦК та будуть вручати повістки, так. Немає різниці, чи це депутат обласної ради, чи міської ради. Людям надсилаємо повістки додому, за місцем праці надсилається. Не було з їхньої сторони реагування на ці повістки і тому ми вирішили роздати повістки прямо в сесійній залі. Це вони приходять у військкомат для уточнення своїх облікових даних,

– розповів Тіщенко.

Він наголосив, що більшість депутатів матимуть право на відстрочку. Наприклад, серед тих, хто має 3 і більше дітей.

"Мають різні ситуації. Може хтось навчається. Тому не треба боятись цих повісток. Прийшли, уточнили свої мобілізаційні дані. Якщо є підстава на відстрочку, значить будуть підстави на відстрочку. Якщо немає, значить будуть інші підстави для служби в армії. Якщо вони отримали повістку, то вони не до кінця уточнили свої дані", – додав Тіщенко.

Що цьому передувало