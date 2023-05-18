У ЗСУ розставили крапки над "і" щодо вручення повісток на пляжах

В Україні через війну з Росією продовжено мобілізацію до 18 серпня 2023 року. У цей період військовозобов'язані чоловіки можуть отримувати повістки, після чого повинні з'явитися до ТЦК і СП. У ЗСУ розповіли, чи роздаватимуть повістки на пляжах.

Керівниця пресцентру Сил охорони та оборони Півдня Наталія Гуменюк заявила, що чоловікам можуть вручати повістки на пляжах. Вона пояснила, що пляж – це також громадське місце.

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Пляжі – це також громадське місце

Наталія Гуменюк нагадала, що вручення повісток в Україні дозволено в будь-якому громадському місці.

Вручення повісток допускається в будь-яких місцях. Тобто громадські місця всі відкриті для загального відвідування, можуть бути такими, де може проводитись оповіщення громадян. Абсолютно не виключено, що і там також,

– пояснила вона.

Також Гуменюк наголосила, що повістка – це не спосіб покарати людину. Оповіщення проводять в тих місцях, де є військовозобов'язані громадяни.

У квітні 2023 року Наталія Гуменюк прокоментувала перебіг мобілізації в Україні. Вона зазначила, що Україна повинна поповнювати мобілізаційний ресурс через втрати на війні.

Гуменюк закликала громадян з розумінням ставитися до процесу видачі повісток, зокрема в громадських місцях. Крім того, вона сказала, що Україні катастрофічно необхідно поповнювати резерви.

Уряд змінив правила вручення повісток

У квітні 2023 року Кабмін надав дозвіл вручати повістки незалежно від місця перебування на військовому обліку та місця постійної реєстрації.

Постанова Кабміну вносить суттєві зміни до Положення про територіальні центри комплектування та соціальної підтримки. Кабмін фактично розширив повноваження ТЦК та СП.

Згідно з новими правилами, ТЦК та СП відповідно до покладених на них завдань здійснюють заходи оповіщення та призову громадян (крім військовозобов'язаних та резервістів СБУ та Служби зовнішньої розвідки) на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період (незалежно від місця їх перебування на військовому обліку).