У Міноборони прокоментували вручення повісток у публічних місцях

В Україні активно практикується вручення повісток у громадських місцях. У Міноборони вважають це необхідністю.

Речник Міноборони України Ілларіон Павлюк прокоментував роздавання повісток у публічних місцях.

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Фокус потрібно змістити у бік військових

Ілларіон Павлюк зазначив, що багато людей заявляють, що готові доєднатися до лав Збройних сил, "якщо їх покличуть". Втім, а "як покликати" і повідомити таким українцям, "що вони потрібні".

Як їм усім повідомити, що вони потрібні? Якщо суспільство надзвичайно негативно сприймає прихід з повістками у публічне місце,

– сказав він.

За словами речника Міноборони, "чомусь нас фокус дуже сильно зміщений у бік тієї меншості, яка обурюється – вони не розраховували, що їм у ресторані принесуть повістку і вони б хотіли інакше". Однак він нагадав, що багато чоловіків на фронті не можуть піти у відпустку, тому що їх немає кому замінити.

А чому фокус не зміщений в бік вояків на фронті, які елементарно у відпустку не можуть піти, тому що командир не пускає, бо "тебе треба кимось замінити",

– заявив представник Міноборони.

Зазначимо, що раніше підполковник Денис Прокопенко з позивним "Редіс" також написав, що громадяни, які ще не служать в Силах оборони України, мають зробити свій вибір.

Він зазначив, що найкращі ліки проти зневіри, паніки або апатії, викликаних роздумами про часові рамки цієї війни – активна залученість в історичні процеси, які відбуваються тут і зараз.