Чи зміниться вручення повісток у травні 2025 року

У травні в Україні продовжується загальна мобілізація. Тож особи призовного віку можуть отримати повістки.

Чи зміниться їхнє вручення у травні, розповіли юристи. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на "Факти ICTV".

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Як у травні вручатимуть повістки

Юрист Адвокатського об'єднання Віннер Партнерс Анастасія Руденко нагадує, що повістки можуть вручати особисто працівники:

ТЦК,

силових структур,

органів місцевого самоврядування,

ОСББ,

керівники навчальних закладів.

Не мають права вручати повістки поліцейські – вони можуть лише супроводжувати цей процес.

Керуюча Адвокатським бюро Анна Даніель також зауважила, що закон чітко не визначає місця вручення повісток, а тому це може відбуватися, зокрема, у наступних місцях:

за адресою фактичного або зареєстрованого місця проживання;

на роботі або в навчальному закладі;

у громадських місцях, спорудах та інших місцях масового скупчення людей;

у ТЦК та СП;

на блокпостах;

на пунктах пропуску через держкордон;

у транспорті.

Окрім цього, повістку можуть надіслати поштою, а саме рекомендованим відправленням. Постанова Кабміну передбачає, що рекомендовані листи з позначкою "Повістка ТЦК" мають вручатися особисто.

Якщо одержувач відсутній за вказаною адресою, то працівник пошти повинен зателефонувати йому або вкласти повідомлення про надходження такого рекомендованого листа до поштової скриньки.

Якщо впродовж 3 робочих днів одержувач не з'явився за повісткою, то працівники пошти роблять позначку "Адресат відсутній за зазначеною адресою", засвідчуючи це підписом та відбитком. Не пізніше наступного робочого дня листа повертають відправнику.

Зверніть увагу! Є низка випадків, коли чоловіки призовного віку повинні самостійно з'являтися до ТЦК, не чекаючи повістки. Це потрібно, щоб змінити місце проживання в межах України, виїхати за кордон не більше ніж на 3 дні, повідомити про зміну персональних даних чи втрату військово-облікового документа, оновити дані з інформацією в ТЦК та підтвердити право на відстрочку.