Повістки вручатимуть без прив'язки до місця реєстрації: юрист пояснив, що зміниться

Кабмін розширив повноваження Територіальних центрів комплектування (ТЦК). Тепер військкомати мають право вручати повістки українцям незалежно від місця їхнього перебування на військовому обліку.

Юрист у питаннях армії та проходження військової служби Олександр Золотухін в ефірі 24 Каналу пояснив основні зміни процедури вручення повісток. За його словами, зміни незначні.

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Зміни у механізмі роботи ТЦК

Золотухін зазначив, що постанову про організацію роботи ТЦК прийняли 23 лютого 2022 року, а зміни внесли 7 квітня цього року. Мовиться про те, що Територіальні центри комплектування можуть здійснювати оповіщення та призов незалежно від місця реєстрації громадян.

Зараз внесли незначні зміни у постанову організації роботи ТЦК, оскільки, ймовірно, вони стикалися з тим, що громадяни, яких призвали на службу не за місцем обліку, оскаржували це у суді,

– сказав він.

Юрист пригадав, що раніше громадяни намагалися оскаржувати вручення повісток не за місцем їхньої реєстрації. Однак суд не може скасувати наказ про мобілізацію та звільняти чоловіків від проходження служби.

Він підкреслив, що є багато тимчасово переміщених з окупованих територій осіб, військово-облікових документів яких немає у ТЦК. Тому громадяни зобов'язані ставати на облік під час прибуття на нове місце проживання, навчання чи приїзд на довгий період до когось у гості.

"Як раніше, так і зараз у Територіальних центрів комплектування немає законних підстав, щоб не призивати таких громадян для проходження військової служби. Раніше це могло створювати певні конфлікти типу: "Я не стою тут на обліку, а зареєстрований в іншому районі". Зараз ця норма більш врегульована", – зауважив юрист.

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Громадяни будуть показувати військово-обліковий документ

Олександр Золотухін запевнив, що особи, які їдуть власним автомобілем, до прикладу, зі Львова до Києва, не будуть отримувати повістку для прибуття у військкомат кожної області. Чоловікам потрібно мати із собою військово-обліковий документ.

"У громадянина є обов'язок стояти на військовому обліку у військкоматі, де він зареєстрований, мати оновлені дані у цьому військкоматі й за необхідності просто пред'явити свій військово-обліковий документ на блокпості, що громадянин стоїть на обліку, не приховує своє місце проживання, не ховається та не порушує закону. Нема сенсу прибувати у військкомат, де він не стояв на обліку", – пояснив він.

Функцію органів місцевого самоврядування делегували ТЦК

Юрист у питаннях армії та проходження військової служби зауважив, що раніше обов'язок пошуку осіб та доставлення до військкоматів, які перебувають на території, але не стоять на військовому обліку, було покладено на органи місцевого самоврядування. Зараз цю функцію делегували ТЦК.

Зараз цю функцію офіційно делеговано центрам ТЦК. Вони, як і органи місцевого самоврядування, здійснюють оповіщення усіх, незалежно від місця реєстрації осіб, які перебувають на тій чи іншій території,

– відзначив Золотухін.

Збільшення штату

Олександр Золотухін розповів, що в органах місцевого самоврядування збільшився штат осіб, які займаються військово-обліковою документацією, обліком призовників.

Юрист пояснив, що є необхідність збільшення обсягу роботи. Також на органи місцевого самоврядування поклали додатковий обов'язок обходити двори та виявляти осіб, які перебувають на їхній території, але не стоять на військовому обліку, та доставляти їх до центрів комплектування.

"Водночас законодавець не роз'яснює, як реалізувати такий механізм. Органи місцевого самоврядування не мають права змушувати особу прибути кудись або брати її під руки та кудись доставляти. Тобто обов'язок є, але права немає", – додав він.

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