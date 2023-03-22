Загальна мобілізація в Україні 2023: що чекає на військовозобов'язаних, яким вручили повістки

В Україні триває воєнний стан, а разом із ним – загальна мобілізація. Розповідаємо, що очікує на тих військовозобов'язаних, які отримали повістки від ТЦК СП.

Нагадуємо, що під час воєнного стану військовозобов'язані віком від 18 до 60 років можуть отримати повістки. Читайте далі, що очікує на тих, кому цей документ вручили під час загальної мобілізації.

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Повістка – запрошення до ТЦК

На цьому наголосив офіцер відділу обліку Сумського центру комплектування Роман Яременко. Він зауважив, що повістки, вручені військовозобов'язаним, передбачають уточнення їхніх облікових даних.

"Місце для вручення повісток чинним законодавством не визначене, тому її можуть вручити будь-де: вдома, на роботі, в громадському місці, – нагадує він.

За словами офіцера, повістка не передбачає негайне відправлення на передову. Передовсім у ТЦК СП уточнюють облікові дані військовозобов'язаного. Після цього визначають його придатність до служби.

Лиш після цього, у залежності від результатів проходження медичної комісії, особу можуть спрямувати до військової частини. Але і це, переконує офіцер, не означає, що військовозобов'язаний буде відразу ж служити.

У деяких бойових частинах особи, які перебувають на передовій, фактично жодного разу можуть не брати участі у бойових діях. Тому що в нього є певні інші функції: доставка боєприпасів, наприклад, готування їжі, розвідка,

– зазначив він.

За словами Яременка, надходить багато розпоряджень на доукомплектування тилових частин. Вони займаються забезпечення тих підрозділів, які перебувають на передовій.

Старший офіцер мобілізаційного відділу Сумського районного центру комплектування Сергій Дудченко також наголосив, що не варто боятися повістки. З її допомогою оцінюють стан здоров'я військовозобов'язаного. Це дозволяє зрозуміти, чи підлягає він мобілізації або ж має право на отримання відстрочки. Нагадуємо, що її дають на термін до 6 місяців.

Слід розуміти, що придатних військовозобов'язаних відправляють передовсім на навчання. Сергій Дудченко підкреслює, що до бойових частин ніхто нікого відразу не мобілізовує.

Коли ми відбираємо військовозобов'язаних у ті чи інші навчальні центри, говоримо з ними: яка в них спеціальність, де вони працювали, що вони вміють робити. Хтось добре розбирається в комп'ютерах, хтось має водійське посвідчення, хтось у зв'язку розбирається. І відповідно до того ми відправляємо їх до відповідних навчальних центрів,

– зазначив він.

Чи законно залишати повістку у поштовій скриньці

Якщо ви не прибудете за повісткою для уточнення даних, то доведеться заплатити штраф у розмірі від 1 500 до 5 100 гривень.

Адвокат Костянтин Грітчин пролив світло на вручення повісток через поштові скриньки. Він запевняє, що цей формат не вважається правомірним. Відтак, документ не вважається врученим. А це означає, що на військовозобов'язаного не очікують жодні юридичні наслідки та відповідальність. І він не зобов'язаний навідуватися до ТЦК СП у такому разі.

Натомість вручення повістки, коли ви ставите підпис про отримання, уже зобов'язує вас до цього. Ви ознайомлюєтеся з документом, перевіряєте правильність його заповнення, а підпис – згода на те, що ви прибудете до ТЦК СП у вказаний час.