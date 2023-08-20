Які дані потрібно перевірити при отриманні повістки

20 серпня 2023, 15:08
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Джерело:

ТСН

Якщо військовозобов'язаний отримав повістку, потрібно перевірити, чи добре вона заповнена. Адвокати розповіли, які дані мають бути вказані в повістці.

Адвокатка Марина Бекало нагадала, що при отриманні повістки, які продовжують видавати у зв’язку з продовженням мобілізації, військовозобов'язаним потрібно звірити свої особисті дані.

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Які дані потрібно перевірити в повістці

При отриманні повістки військовозобов’язаний повинен перевірити в ній:

  • правильність зазначених у ній своїх особистих даних,
  • ПІБ та дату народження,
  • Дату та місце (адресу) прибуття до ТЦК та СП.
 Важливо. Форму повістки затверджено Постановою КМУ №1487 (Додаток 11).

Що робити, якщо повістка заповнена неправильно

Якщо повістка заповнена неправильно, її можна не приймати. Однак якщо всі дані були вказані правильно і повістка відповідає встановленій формі, то військовозобов'язаний чоловік не має підстав відмовитися від її отримання.

Хто може вручати повістки в Україні

 Представники ТЦК, а також виконавчі органи сільських, селищних, міських рад і керівники (голови) державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, але лише в тому випадку, якщо отримали відповідне розпорядження від ТЦК.
Автор: Анастасія Кушпіт