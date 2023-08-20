Які дані потрібно перевірити при отриманні повістки

Якщо військовозобов'язаний отримав повістку, потрібно перевірити, чи добре вона заповнена. Адвокати розповіли, які дані мають бути вказані в повістці.

Адвокатка Марина Бекало нагадала, що при отриманні повістки, які продовжують видавати у зв’язку з продовженням мобілізації, військовозобов'язаним потрібно звірити свої особисті дані.

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Які дані потрібно перевірити в повістці

При отриманні повістки військовозобов’язаний повинен перевірити в ній:

правильність зазначених у ній своїх особистих даних,

ПІБ та дату народження,

Дату та місце (адресу) прибуття до ТЦК та СП.

Що робити, якщо повістка заповнена неправильно

Форму повістки затверджено Постановою КМУ №1487 (Додаток 11).

Якщо повістка заповнена неправильно, її можна не приймати. Однак якщо всі дані були вказані правильно і повістка відповідає встановленій формі, то військовозобов'язаний чоловік не має підстав відмовитися від її отримання.