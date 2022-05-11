Врятовану з "Азовсталі" 4-річну Алісу вже забрав дядько: дівчинка очікує на зустріч із бабусею

Весь світ сколихнула історія 4-річної дівчинки Аліси. Її вдалося врятувати із території заводу "Азовсталь", який постійно бомбардують російські окупанти. Але після цього росіяни розлучили її з мамою.

Аліса та її мама були одним з тих сотень мирних мешканців, які були змушені переховуватися на території заводу "Азовсталь" від російських окупантів. При цьому переховуватися у підвалах, адже "Азовсталь" постійно обстрілювали, у тому числі й за допомогою важких авіабомб. А цивільним два місяці не давали можливість вийти з оточення.

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У середині квітня опублікували відео з чотирирічною Алісою, яка звертається з проханням до всього світу, щоб їй допомогли евакуюватися із території "Азовсталі". При цьому що окрім неї, там було ще чимало дітей.

Лише на початку травня вдалося вивести з території "Азовсталі" частину цивільних. З ними й Алісу з мамою. Жінка – медик, а весь цей час, поки була на "Азовсталі", надавала допомогу пораненим.

Але після цього дитину забрали від матері. Дівчинку вдалося вивезти в Запоріжжя разом з рештою евакуйованих. Натомість жінка потрапила у "фільтраційний" табір окупантів. Її доля зараз невідома.

Алісу прихистила одна з працівниць Запорізької військової адміністрації.

Владі доволі швидко вдалося відшукати родичів дівчинки. За даними уповноваженої з прав людини Людмили Денісової, до Запоріжжя прибув її дядько. Він забрав дівчинку, і вони зараз прямують до одного з регіонів на заході України.

Невдовзі до дівчинки має приїхати її бабуся, яка перебуває в Польщі. Маленьку Алісу буде передано їй під опіку як дитину, яка в умовах воєнного стану залишилась без піклування батьків.

"Втім ця історія матиме щасливе завершення лише після звільнення мами дівчинки з "фільтраційного" табору та повернення її з окупованої території. Закликаю міжнародні організації долучитися до визволення українців, які перебувають у полоні, задля поновлення права дітей на батьківське виховання, що передбачено Конвенцією ООН про права дитини", – наголосила Людмила Денісова.

Евакуація цивільних з "Азовсталі"

Мирні мешканці Маріуполя понад два місяці були змушені ховатися в підвалах заводу "Азовсталь" від російських окупантів. Дехто з них за цей час не бачив сонячного проміння через постійні обстріли.

Лише на початку травня окупанти дозволили евакуацію цивільних. При цьому навіть в ООН відзначали складність цієї роботи.

Загалом вдалося вивести понад 600 цивільних. Спочатку повідомлялося, що цивільних на території заводу більше не залишилося. Але згодом з'явилася інформація, що ще понад сотня мирних мешканців можуть бути під завалами на території "Азовсталі".

Попри це, росіяни і надалі активно намагаються взяти штурмом "Азовсталь". Вони планували захопити весь Маріуполь до 9 травня, але опір українських бійців зламав їх плани.