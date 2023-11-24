Все буде палати дедалі частіше: в Підмосков'ї скаржаться на вибухи та відсутність світла

Поблизу Москви дедалі частіше стаються вибухи та блекаути. І виявляється, що агресор не здатний прикрити всі свої об'єкти протиповітряною обороною.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор, полковник ЗСУ в запасі Роман Світан. На його думку, проблеми з енергетичною інфраструктурою окупантів можуть завершитись у випадку відключення військових об'єктів від цивільної електромережі.

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Чому російська інфраструктура є легальною ціллю

В Московській області сконцентрована значна кількість об'єктів військово-промислового комплексу, центрів прийняття рішень та конструкторських бюро. І всі вони використовують електромережу для цивільної інфраструктури.

"Відповідно, це робить електромережу (Московської області – 24 Канал) легальною військовою ціллю. І до неї досить легко дістатися, бо Росія не думала, що ми будемо її знищувати", – зазначив Світан.

Роман Світан про вибухи на російських енергетичних об'єктах: дивіться відео

Та й загалом, прикрити усі об'єкти енергетичної інфраструктури Росія просто не зможе, особливо – в районі Москви. Для того, щоб забезпечувати електроенергією російську столицю, неможливо зосередити всі об'єкти електрозабезпечення в одному місці.

"Тепер у Росії все буде палати дедалі частіше, і росіянам не варто запитувати, "за що?" – відключайте свої військові об'єкти від цивільної електромережі, і тоді ніхто не буде палити ваші підстанції", – звернувся до росіян військовий експерт.

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