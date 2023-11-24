Все буде палати дедалі частіше: в Підмосков'ї скаржаться на вибухи та відсутність світла
Поблизу Москви дедалі частіше стаються вибухи та блекаути. І виявляється, що агресор не здатний прикрити всі свої об'єкти протиповітряною обороною.
Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор, полковник ЗСУ в запасі Роман Світан. На його думку, проблеми з енергетичною інфраструктурою окупантів можуть завершитись у випадку відключення військових об'єктів від цивільної електромережі.
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Чому російська інфраструктура є легальною ціллю
В Московській області сконцентрована значна кількість об'єктів військово-промислового комплексу, центрів прийняття рішень та конструкторських бюро. І всі вони використовують електромережу для цивільної інфраструктури.
"Відповідно, це робить електромережу (Московської області – 24 Канал) легальною військовою ціллю. І до неї досить легко дістатися, бо Росія не думала, що ми будемо її знищувати", – зазначив Світан.
Роман Світан про вибухи на російських енергетичних об'єктах: дивіться відео
Та й загалом, прикрити усі об'єкти енергетичної інфраструктури Росія просто не зможе, особливо – в районі Москви. Для того, щоб забезпечувати електроенергією російську столицю, неможливо зосередити всі об'єкти електрозабезпечення в одному місці.
"Тепер у Росії все буде палати дедалі частіше, і росіянам не варто запитувати, "за що?" – відключайте свої військові об'єкти від цивільної електромережі, і тоді ніхто не буде палити ваші підстанції", – звернувся до росіян військовий експерт.
До яких російських об'єктів вже завітала "бавовна"
- 23 листопада за 6 кілометрів від Москви вибухнула підстанція, після чого електроенергія зникла у більше ніж 10 довколишніх селищах. Цей момент було зафіксовано на відео місцевих мешканців.
- Перед тим 19 і 20 листопада в Москві також ставалися незрозумілі пожежі в непередбачуваних місцях. Мешканцям Москви, бачачи всю реальність загроз, не лишається нічого, окрім міцної лайки для самозахисту.
- Також протягом листопада "прилітало" і у різноманітні військові об'єкти по всій Росії: у військову частину в Краснодарі, склад зброї у Волгограді, Тамбовський пороховий завод, Брянський хімічний завод.