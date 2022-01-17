Усе було законно, – прикордонники розповіли про маніпуляції під час перетину кордону Порошенком

Прикордонники запевнили, що Петро Порошенко законно перетнув кордон України. Правоохоронці чітко дотримувалися своїх обов'язків.

Прикордонники заперечили маніпуляції нардепів від "ЄС"

Усі заходи, які здійснювали прикордонники, коли нардеп прилетів в Україну, були законними. Про це журналістам 24 каналу повідомили у Держприкордонслужбі.

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З метою уникнення маніпуляцій та будь-яких інформаційних спекуляцій, ДПСУ зазначає, що у ході перетину державного кордону Петром Порошенком прикордонники чітко дотримувалися норм законодавства,

– наголосили у відомстві.

Під час заходів контролю прикордонники повідомили правоохоронців про прибуття лідера "Європейської Солідарності".

У ДПСУ зафіксували маніпуляції від окремих осіб, що, начебто Порошенка намагаються не пропустити в Україну. Водночас прикордонники наголосили, що жодного громадянина України не можна обмежити у праві повернутися на Батьківщину.

"Шкода, що не усі громадяни, зокрема народні депутати та п'ятий президент України обізнані зі статтею 33 Конституції України. Крім того, кожна особа проходить визначені заходи прикордонного контролю, які тривають необхідну кількість часу", – додали у ДПСУ.

Що цьому передувало

Після прибуття в Україну нардепи з команди Порошенка швидко пройшли прикордонний контроль, однак самого лідера "ЄС" перевіряли трохи довше. Прикордонники забрали його паспорт та певний час не віддавали.

Крім того, до нардепа прийшли представники Державного бюро розслідувань й сказали, що проводять слідчі дії. Однак інші політики намагалися завадити слідчим і почали штовхатися з ними. Зрештою, паспорт Порошенку таки віддали і він вийшов до журналістів.

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