Усе було законно, – прикордонники розповіли про маніпуляції під час перетину кордону Порошенком
Джерело:24 канал
Прикордонники запевнили, що Петро Порошенко законно перетнув кордон України. Правоохоронці чітко дотримувалися своїх обов'язків.
Прикордонники заперечили маніпуляції нардепів від "ЄС"
Усі заходи, які здійснювали прикордонники, коли нардеп прилетів в Україну, були законними. Про це журналістам 24 каналу повідомили у Держприкордонслужбі.
Рекомендуємо Порошенко повернувся в Україну: відео з аеропорту
З метою уникнення маніпуляцій та будь-яких інформаційних спекуляцій, ДПСУ зазначає, що у ході перетину державного кордону Петром Порошенком прикордонники чітко дотримувалися норм законодавства,
– наголосили у відомстві.
Під час заходів контролю прикордонники повідомили правоохоронців про прибуття лідера "Європейської Солідарності".
У ДПСУ зафіксували маніпуляції від окремих осіб, що, начебто Порошенка намагаються не пропустити в Україну. Водночас прикордонники наголосили, що жодного громадянина України не можна обмежити у праві повернутися на Батьківщину.
"Шкода, що не усі громадяни, зокрема народні депутати та п'ятий президент України обізнані зі статтею 33 Конституції України. Крім того, кожна особа проходить визначені заходи прикордонного контролю, які тривають необхідну кількість часу", – додали у ДПСУ.
Що цьому передувало
Після прибуття в Україну нардепи з команди Порошенка швидко пройшли прикордонний контроль, однак самого лідера "ЄС" перевіряли трохи довше. Прикордонники забрали його паспорт та певний час не віддавали.
Крім того, до нардепа прийшли представники Державного бюро розслідувань й сказали, що проводять слідчі дії. Однак інші політики намагалися завадити слідчим і почали штовхатися з ними. Зрештою, паспорт Порошенку таки віддали і він вийшов до журналістів.
Справа Порошенка: головне
- За даними слідства, політик причетний до співпраці з бойовиками у схемі про постачання вугілля із окупованих територій. Тепер Порошенка підозрюють у державній зраді. До речі, іншим фігурантом цієї справи є кум Володимира Путіна Віктор Медведчук, який перебуває під домашнім арештом.
- Під час вручення повістки на допит, нардеп просто проігнорував слідчих. Згодом він заявив, що перебуває за кордоном і повернеться в Україну 17 січня.
- Печерський райсуд наклав арешт на майно лідера "ЄС". За інформацією "Слідства.Інфо", перед тим політик встиг переписати корпорацію Roshen на свого сина.
- 12 січня адвокат Порошенка Ігор Головань заявив, що вже є ухвала Печерського суду про затримання п'ятого президента та примусового доставлення до суду. Засідання суду щодо обрання політику запобіжного заходу призначили на 11 годину 14 січня.
Це може вас зацікавити – Порошенко виступив в аеропорту: відео