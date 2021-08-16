Все довкола затягнув густий дим: в Іспанії сотні людей евакуюють через страшні лісові пожежі

Іспанію накрила низка страшних лісових пожеж. Через сильне поширення вогню людей з багатьох регіонів країни евакуюють.

На території держави спостерігається посушлива погода. Через це є великий ризик, що можуть виникнути нові осередки вогню.

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Евакуювали щонайменше 800 осіб

У неділю, 16 серпня, через лісові пожежі у двох регіонах Іспанії евакуювали щонайменше 800 осіб.

Уряд Кастилії і Леона евакуював громадян з кількох сіл. Понад 500 осіб доставили у спортивний заклад.

В цьому регіоні країни пожежі знищили приблизно 5 тисяч гектарів лісу.

В Іспанії евакуюють людей через пожежі / Фото з твітера Cruz Roja Esp. Ávila

Через грозу, яка спричинила пожежу, постраждала східна частина Іспанії – Валенсія. Там евакуювали громадян із села Азуебар – 300 осіб.

Окрім цього, відбувається евакуація і в Центрі Іспанії. У провінції Авіла працюють приблизно 200 пожежників, вертоліт та 2 літаки.



Евакуація людей в Іспанії / Фото Associated Press



Для порятунку людей залучили пожежників та літаки / Фото Associated Press

Погода в Іспанії: що призвело до пожеж

Погода у країні значно погіршилась в Авілі. Там вологість впала до 8%. Іспанія встановила температурний рекорд 14 серпня. В державі зафіксували понад 47 градусів тепла за Цельсієм.

Відзначимо, що в Іспанії та Португалії готуватись до пожеж почали ще 11 серпня. Влада країн вживала низку заходів, аби запобігти загорянню.



Іспанія бореться з масштабними лісовими пожежами / Фото Europa Press

Пожежі в інших країнах: коротко