Усе дуже депресивно, – Ясько нарешті впустили до Саакашвілі у в'язницю

Єлизаветі Ясько нарешті вдалося побачити Міхеіла Саакашвілі. Після того, як політика перевели до тюремної лікарні у Тбілісі, вона намагалася потрапити до нього упродовж кількох днів.

Про це нардепка повідомила в ефірі одного з українських телеканалів. Вона пояснила, що є різні шляхи, аби отримати дозвіл на відвідування ув'язненого.

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За словами нардепки, такі дозволи як правило оформляють через посольство України. Втім, на відповідний запит дипломатичної установи досі не відповіли. Тож 12 листопада вона скористалася іншим варіантом. Заяву на відвідини написав сам Саакашвілі.

"Я занепокоєна тим, чому таке відбувається щодо іноземних парламентарів. І чому мені не дають дозвіл, якщо я українка та член його родини", – підкреслила "слуга народу".

Саакашвілі не припинив голодування

Ясько звернула увагу на те, що Саакашвілі голодує вже упродовж 43 днів. Напередодні він заявив, що готовий припинити голодування, якщо його переведуть у клініку з нормальними умовами та апаратурою. Втім, цього досі не сталося.

Все, що я бачу, це дуже депресивно. Це порушує всі його права та гідність. Я не можу повірити, що таке відбувається, але своїми очима я це бачила,

– наголосила кохана політика.

Вона розповіла, що коли говорить Саакашвілі, то чутно, як за вікном криміналітет кричить образливі слова. "Сьогодні це були одиничні випадки, а раніше – спланованою акцією", – зауважила вона.

Стосунки Саакашвілі та Ясько: що відомо

Про те, що політиків поєднує не лише дружба, стало відомо у день затримання Саакашвілі. Тоді він та Ясько опублікували у мережі відео, в якому заявили, що "кохають одне одного та підтримують".

Згодом українська нардепка пояснила, що їхнє спілкування спочатку було лише політичним, але потім "виник сильний зв'язок". Заради Саакашвілі вона навіть розірвала попередні стосунки.

За словами самої політикині, у романтичних стосунках пара перебуває вже понад рік. Вона вже встигла познайомитися з матір'ю політика, а також з одним із його синів.