"Все х**ово, стільки трупів ще не бачив": у МВС оприлюднили перехоплені розмови окупантів

Армія російських окупантів все більше деморалізована: бійці зізнаються, що вони втрачають людей, відчувають себе обманутими та покинутими.

Про це свідчить цикл перехоплених розмов, які опублікував на своєму телеграм каналі Антон Геращенко. Радник глави МВС зазначив, що записи надали наші союзники.

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Перехоплені розмови окупантів, оприлюднені 3 березня

З почутого стає очевидно, що окупанти рухалися на танках з боку Білорусі. Виїзд відбувся ще 23 лютого.

"Ми сюди їхали чисто на навчання, прикинь? Навчання пройшли, все… заходимо на Україну через Білорусь. І не відмовишся", – йдеться у розмові.

Окупанти гордо заявляють про свою перемогу, оскільки їм вдалося пограбувати магазин. Деякі обговорюють заробітну плату. Інші – просять зателефонувати до батьків або ж плачуть в розмовах із рідними.

Один із солдатів зізнається, що не знає, доки вони будуть воювати, а за дезертирство його можуть посадити.

Окупант про втрати війська / Відео МВС

Окупанти про звільнення зі служби після повернення до Росії / Відео МВС

Окупанти про трупи на війні / Відео МВС

Розмова російського військового з мамою / Відео МВС

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