Все можна організувати за 2 дні, – льотчик-інструктор про участь іноземних пілотів F-16 у війні
США досі вагаються щодо передачі Україні винищувачів F-16, зокрема, тому що процес навчання пілотів дуже довгий. Проте вже багато іноземних пілотів висловлюють бажання воювати на стороні України.
Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор Роман Світан. За його словами, для усіх охочих військовослужбовців є можливість вступити в іноземний легіон ЗСУ.
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Важливість аеродромів підскоку
На законодавчому рівні в Україні встановлено, що усі бійці іноземного легіону вважаються військовослужбовцями Збройних Сил України. На них зокрема розповсюджується дія усіх конвенцій. Тож для всіх пілотів, які хочуть воювати на українському боці, у цьому не буде проблем. Для того, аби врегулювати технічну сторону питання необхідно перевести аеродроми в режим "аеродромів підскоку".
Аеродроми використовують в режимі "аеродромів підскоку", тобто туди перекидають аеродромно-технічне обладнання, для того, щоб проводити до-, після- та міжпольотну підготовку. Для чого, до речі, не потрібно багато інженерів та спорядження. Необхідно декілька таких бортів, щоб перекинути все, щоб не одна ескадрилья могла літати в режимі "аеродрому підскоку",
– пояснив Світан.
За словами льотчика-інструктора, для обслуговування літаків пілоти можуть використовувати європейські бази обслуговування, які розташовані зокрема в Польщі, Німеччині та Іспанії.
Світан щодо пропозицій іноземних військових воювати на стороні України на F-16: дивіться відео
Все можна організувати за два дні
Для того, щоб усе злагоджено спрацювало необхідно не так багато часу, як може здатися. Роман Світан зазначив, що для цього необхідно тиждень-два максимум.
"Крім того, ми можемо брати не лише бойових пілотів, але й інструкторів, для того, щоб вони могли вчити наших пілотів. Хоча правильно було б, якщо американські інструктори на F-16 почнуть вчити українських. І вже наші інструктори навчали б наших військових", – розповів полковник запасу ЗСУ.
Кермування, навчання та обслуговування винищувачів може зайняти лише декілька тижнів, проте цього поки що не відбувається. Усе через те, що немає політичної вказівки передати Україні F-16.
Щойно буде прийняте рішення, технічно за декілька тижнів це можна буде реалізувати і F-16 виконуватимуть бойові польоти. Якщо вже "сильно припече", то все можна організувати за два дні. Сьогодні (умовно – 24 Канал) отримання наказу, завтра – злетіли і сіли на аеродром підскоку. Їх використовують навіть тоді, коли там ніхто ніколи не бував,
– наголосив Роман Світан.
Роман Світан підсумував, що технічно все можна зробити дуже швидко, втім Україна досі чекає на відповідне політичне рішення.
Що відомо про ймовірну передачу Україні винищувачів F-16
- Республіканська та демократична партії США спільно звернулися до Пентагону з питанням відправки Україні F-16. У листі, який надіслали Ллойду Остіну, сенатори США наголосили, що зараз війна Росії проти України перебуває на критичному етапі. І саме винищувачі F-16 можуть дати Києву перевагу у війні.
- Громадський і політичний діяч із США Юрій Рашкін зазначив, що зараз адміністрація президента США сфокусувалася на тому, як передати Україні та Польщі боєприпаси. А Україна таки отримає літаки F-16 тоді, коли вони їй будуть потрібні.
- Поки тривають дискусії щодо F-16, Польща та Словаччина заявили що можуть передати Україні певну кількість МіГ-29, якими українські пілоти вже вміють керувати.