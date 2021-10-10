Все пов'язано тільки з охороною, – Зеленський пояснив, чому досі мешкає на державній дачі
10 жовтня 2021 , 21:20Читать новость на русском
Джерело:"Світське життя"
Володимир Зеленський розповів, що мешкає на державній дачі виключно через охоронців. Їм потрібен окремий дім.
Український лідер наголосив, що на сьогодні має купити територію, землю, де буде його дім та дім охорони. Зеленський також наголосив: на державній дачі живе, наче у готелі.
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Все пов'язано тільки з охороною. Їм потрібен новий дім,
– наголосив президент.
Водночас Зеленський зізнався, що перевіз туди меблі з будинку, який продали. Президентське подружжя планує придбати власне житло. Декілька варіантів уже підшукали.
Наразі намагаються зрозуміти, як пришвидшити процес: купити вже готове житло і зробити там ремонт або придбати землю та збудувати новий дім.
Зеленський переїхав на державну дачу
- На дачу у Конча-Заспі Зеленський переїхав влітку 2020 року. Це сталося після того, як що президент продав свою нерухомість в селі Іванковичі.
- За продаж землі та будинку президент задекларував 13,47 мільйона гривень.
- Згодом журналісти встановили, що Зеленський з родиною поселилися у будинку номер 29, який має особливий статус "державної дачі".
- Раніше там мешкав третій президент України Віктор Ющенко.