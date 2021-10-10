Все пов'язано тільки з охороною, – Зеленський пояснив, чому досі мешкає на державній дачі

Володимир Зеленський розповів, що мешкає на державній дачі виключно через охоронців. Їм потрібен окремий дім.

Український лідер наголосив, що на сьогодні має купити територію, землю, де буде його дім та дім охорони. Зеленський також наголосив: на державній дачі живе, наче у готелі.

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Все пов'язано тільки з охороною. Їм потрібен новий дім,

– наголосив президент.

Водночас Зеленський зізнався, що перевіз туди меблі з будинку, який продали. Президентське подружжя планує придбати власне житло. Декілька варіантів уже підшукали.

Наразі намагаються зрозуміти, як пришвидшити процес: купити вже готове житло і зробити там ремонт або придбати землю та збудувати новий дім.

Зеленський переїхав на державну дачу