"Все зовсім не так": в ОПУ прокоментували "відступ" росіян з Херсона
Командувач військ окупантів в Україні Сергій Суровікін заявив, що Росія виводить свої війська з Херсона. Утім, країні-агресорці не варто довіряти.
Так, Росія постійно працює з інформаційними приводами, щоб зробити те чи інше враження. Про це 24 каналу розповів радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк.
Зауважте ЗСУ розбили штабні колони ворога, а росіяни підривають мости: що відбувається біля Снігурівки
Треба ставитися скептично до всього, що говорить Росія
За його словами, Росія безумовно має проблеми на Херсонщині, оскільки Збройні Сили України знищили тилове забезпечення ворога та мости. Так, росіяни не можуть швидко та ефективно доставляти туди все, що їм потрібно.
Що стосується саме Херсона – там немає зараз відведення російських військ. Навпаки Росія докидає мобілізованих,
– зазначив Подоляк.
Крім того, країна-агресорка завозить у місто зброю. А також паралельно будує фортифікаційні споруди на лівому березі Дніпра.
"Я б дуже скептично ставився до того, що говорить або робить Росія", – підсумував радник голови Офісу Президента України.
Подоляк прокоментував вихід російських військ з Херсона: дивіться відео
Вихід росіян з Херсона: що відомо
- Сьогодні 9 листопада командувач угрупування російських військ в Україні Сєргєй Суровікін виступив з доповіддю, що "Херсон та прилеглі населені пункти не можуть забезпечуватись та функціонувати". Тож Росія буде організовувати "оборону" на лівому березі Дніпра.
- Голова міноборони країни-агресорки Сєргєй Шойгу погодився з його висновками та додав, що це непросте рішення, але у такий спосіб вони, мовляв, збережуть життя своїх військових і боєздатність угруповання військ. А потім затвердив виведення військ на лівий берег Дніпра.
- У Міжнародній розвідувальній спільноті InformNapalm припускають, що Суровікін переконав Шойгу розіграти цілу виставу по ролях з доповіддю і заявами про "жест доброї волі" з Херсона і правого берега Дніпра. Там додали, що навіть вбили колаборанта Стремоусова, щоб їм хоч трохи повірили.
- У росіян "підгорає" через відведення військ з Херсона, адже їх запевняли, що "Росія в Херсоні назавжди". Громадяни країни-агресорки шоковані діями командування та дивуються, для чого було тоді взагалі заходити в місто, щоб потім "здати" його.