Все залито кров'ю: на Майдані сталась страшна різанина – фото, відео 18+

Вночі проти 28 травня у центрі Києва – на Майдані Незалежності – сварка між двома компаніями закінчилась жорстокою різаниною. Одна людина отримала легкі поранення, іншу – госпіталізували. Нападники втекли.

Двоє хлопців розпивали алкогольні напої біля Стели Незалежності. Пізніше до них приєднались троє незнайомців, які проходили повз. Після нетривалої розмови між компаніями спалахнув конфлікт, повідомляє "Інформатор".

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Під час сутички чоловік з групи, що приєдналась, дістав ніж і кілька разів вдарив ним 18-річного парубка з іншої компанії. Його товариш отримав незначні травми. З фото та відео видно, що все навколо було залито кров'ю.



У сутичці постраждав 18-річний хлопець // Інформатор

Троє незнайомців встигли втекти з місця події до приїзду поліції. Також туди прибула карета "швидкої", яка забрала пораненого.



Пораненого госпіталізували // Інформатор

Правоохоронці з'ясовують обставини інциденту.

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