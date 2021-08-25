Вселенський Патріарх Варфоломій благословив українців

Вселенський Патріарх прибув в Україну напередодні святкування Дня Незалежності. 24 серпня Варфоломій звернувся до українців зі словами благословення.

Вселенський Патріарх звернувся до українців перед своїм від'їздом. Про це повідомив прессекретар ПЦУ архієпископ Євстратій Зоря орієнтовно о 21:48 24 серпня.

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Варфоломій звернувся до українців перед від'їздом

Архієпископ Євстратій Зоря розповів, що Патріарх попрощався з Україною.

Дякую і благословення всім!

– сказав Вселенський Патріарх.

Варфоломій перебував в Україні з вечора 20 серпня, тобто 4 доби.



Варфоломій покинув Україну / Фото з фейсбуку Євстратія Зорі

Прессекретар ПЦУ розповів, що за 4 доби перебування в Україні Патріарх Варфоломій провів 30 заходів – від особистих зустрічей до багатотисячного богослужіння у Святій Софії. Тобто – 7 – 8 заходів на день.

Його рівень працездатності – вражає,

– відзначив архієпископ Євстратій Зоря.

Коротко про візит в Україну Вселенського Патріарха Варфоломія