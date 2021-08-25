Вселенський Патріарх Варфоломій благословив українців
Джерело:фейсбук Євстратія Зорі
Вселенський Патріарх прибув в Україну напередодні святкування Дня Незалежності. 24 серпня Варфоломій звернувся до українців зі словами благословення.
Вселенський Патріарх звернувся до українців перед своїм від'їздом. Про це повідомив прессекретар ПЦУ архієпископ Євстратій Зоря орієнтовно о 21:48 24 серпня.
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Варфоломій звернувся до українців перед від'їздом
Архієпископ Євстратій Зоря розповів, що Патріарх попрощався з Україною.
Дякую і благословення всім!
– сказав Вселенський Патріарх.
Варфоломій перебував в Україні з вечора 20 серпня, тобто 4 доби.
Варфоломій покинув Україну / Фото з фейсбуку Євстратія Зорі
Прессекретар ПЦУ розповів, що за 4 доби перебування в Україні Патріарх Варфоломій провів 30 заходів – від особистих зустрічей до багатотисячного богослужіння у Святій Софії. Тобто – 7 – 8 заходів на день.
Його рівень працездатності – вражає,
– відзначив архієпископ Євстратій Зоря.
Коротко про візит в Україну Вселенського Патріарха Варфоломія
- Ввечері 20 серпня Варфоломій прибув в Україну. Це трапилось на запрошення президента Володимира Зеленського. Про свій візит в Україну на День Незалежності Варфоломій повідомив ще у 2020 році.
- Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль особисто привітав Патріарха в Україні. Він зазначив, що це символічний та важливий візит для нашої держави.
- Також з Вселенським патріархом Варфоломієм зустрівся Володимир Зеленський. Президент подякував Вселенському патріарху за підтримку дітей українських воїнів, які втратили батьків через російську агресію.
- 21 серпня у Михайлівському соборі пройшла подячна молитва з Варфоломієм.
- 22 серпня на території біля Софійського собору в Києві Патріарх Варфоломій та митрополит Епіфаній разом відслужили літургію. Це вперше патріарх відвідав Україну після здобуття томосу.