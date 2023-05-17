Не перекручуйте, – ексголова Верховного Суду вперше прокоментував своє затримання
Джерело:Суспільне
Ексголова Верховного суду України Всеволод Князєв, якого підозрюють в хабарництві, вважає своє затримання "неправомірним". Проте не допомогло, він досі перебуває в ізоляторі.
Князєв заявив, що його затримання "неправомірне", адже він сприяв слідству і допомагав правоохоронцям у проведенні обшуку. Про це він сказав під час промови перед початком судового засідання 17 травня.
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Чому Князєв назвав своє затримання неправомірним
Князєв заявив, що людину може бути затримано, якщо вона перешкоджає проведенню слідства й намагається знищити речові докази. За його словами, він поводився навпаки.
У даній справі затримання не відбулося після того, як сторона обвинувачення заявила про злочин, для того, щоб я не перешкоджав проводити слідчі дії. Нічого такого не було. Я перебував за місцем проживання. Більше того я сприяв слідству,
– сказав Всеволод Князєв.
За його словами він сам сказав правоохоронцям де лежать гроші, щоб вони їх не "шукали по шухлядах". А щодо виявлених у нього коштів Князєв попросив "не перекручувати" факти.
Я просив би не перекручувати. Якщо то мама сказала, що то гроші за квартиру, то мама точно не знає де і які гроші я зберігаю. Тому прошу врахувати,
– заявив він.
Сторона обвинувачення вважає затримання законним
Прокурор у справі Олександр Омельченко вважає затримання Князєва законним. Він наголосив, що сторона обвинувачення надала всі докази, тому він переконаний, що всі підстави для затримання Всеволода Князєва були законними.
Що передувало
- 15 травня НАБУ і САП заявили, що викрили схему отримання неправомірної вигоди керівництвом та суддями Верховного Суду. Правоохоронці затримали чинного голову Верховного Суду Всеволода Князєва та вилучили у нього 2,7 мільйона доларів. Також НАБУ оприлюднило записи прослуховування голови Верховного Суду Всеволода Князєва у справі щодо отримання ним хабаря.
- 16 травня у Верховному Суді пленум Верховного Суду висловив недовіру голові Всеволоду Князєву та достроково позбавив його статусу очільника
- Згодом САП повідомила про підозру голові Верховного Суду Всеволоду Князєву та його спільникові – адвокату у справі щодо отримання хабаря.
- Адвокат Князєва заявив, що його затримання незаконне й хотів оскаржити це рішення. Проте слідчий суддя ВАКС Олег Федоров під час розгляду справи відмовив у задоволенні скарги. Затримання Князєва детективами НАБУ визнали законним.