Сотні тисяч доларів й скандальна заява мами: з'явилися нові деталі затримання Князєва й обшуків

17 травня 2023, 19:05
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Джерело:

Центр протидії корупції

Олександр Омельченко – прокурор САП – поділився деталями у справі ексголови Верховного Суду Всеволода Князєва. Зокрема, наголосили, що гроші передавали двома траншами.

Деталі затримання

Омельченко – прокурор САП – зауважив, що Князєва затримали відразу після ймовірного вчинення особливо тяжкого злочину. Загалом гроші передавали у два етапи.

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Було два транші:

  • 1,35 мільйона доларів (548,7 тисячі доларів із першого траншу виявили у кабінеті Князєва);
  • 450 тисяч доларів (виявили вдома у Князєва).

За даними САП, гроші отримали для подальшого передання суддям Верховного Суду. 

Є ризик того, що кошти досі залишаються у них і є вірогідність того, що коло фігурантів буде розширено. Окрім 450 тисяч доларів другого траншу, які відразу знайшли в квартирі, там також знайшли 250 тисяч доларів в сейфі, із яких 237 тисяч доларів за номерами купюр нібито співпали з грошима з першого траншу,
– мовиться у повідомленні.

Тоді матір Князєва розповіла, що це – начебто сімейні гроші від продажу квартир. Водночас у САП зауважили, що номери купюр співпали з першим траншем. 

Прокурор наголосив: затримання Князєва – необхідне, аби забезпечити збереження доказів. Мовиться про частину першого траншу. Під час слідчих дій Князєв, ймовірно, намагався видалити інформацію зі свого телефона.

Під час обшуку вилучили:

  • два мобільних;
  • три годинники;
  • шкіряну сумку з грошима;
  • системний блок;
  • щоденник;
  • тощо.

Затримання Князєва: головне

  • Всеволода Князєва упіймали під час передачі хабаря. Мовиться про майже 3 мільйони доларів. До слова, за цю суму можна було б придбати приблизно 225 автівок для ЗСУ. Хабар передавали за рішення начебто на користь Костянтина Жеваго. Це стосується справи про Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат. 
  • До слова, Жеваго заперечує свою причетність до хабаря. Князєву та адвокату Олегу Горецькому повідомили про підозру у справі.

Автор: Мар'яна Бекало