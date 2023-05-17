Сотні тисяч доларів й скандальна заява мами: з'явилися нові деталі затримання Князєва й обшуків

Олександр Омельченко – прокурор САП – поділився деталями у справі ексголови Верховного Суду Всеволода Князєва. Зокрема, наголосили, що гроші передавали двома траншами.

Деталі затримання

Омельченко – прокурор САП – зауважив, що Князєва затримали відразу після ймовірного вчинення особливо тяжкого злочину. Загалом гроші передавали у два етапи.

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Було два транші:

1,35 мільйона доларів (548,7 тисячі доларів із першого траншу виявили у кабінеті Князєва);

450 тисяч доларів (виявили вдома у Князєва).

За даними САП, гроші отримали для подальшого передання суддям Верховного Суду.

Є ризик того, що кошти досі залишаються у них і є вірогідність того, що коло фігурантів буде розширено. Окрім 450 тисяч доларів другого траншу, які відразу знайшли в квартирі, там також знайшли 250 тисяч доларів в сейфі, із яких 237 тисяч доларів за номерами купюр нібито співпали з грошима з першого траншу,

– мовиться у повідомленні.

Тоді матір Князєва розповіла, що це – начебто сімейні гроші від продажу квартир. Водночас у САП зауважили, що номери купюр співпали з першим траншем.

Прокурор наголосив: затримання Князєва – необхідне, аби забезпечити збереження доказів. Мовиться про частину першого траншу. Під час слідчих дій Князєв, ймовірно, намагався видалити інформацію зі свого телефона.

Під час обшуку вилучили:

два мобільних;

три годинники;

шкіряну сумку з грошима;

системний блок;

щоденник;

тощо.

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