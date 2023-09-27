Справа Князєва: ексголові Верховного суду вже втретє зменшили розмір застави
Джерело:ВАКС
Вищий антикорупційний суд 26 вересня вчергове зменшив грошову заставу для ексголови Верховного суду Всеволода Князєва. Це вже третій випадок, коли судді понижуть суму альтернативи запобіжного заходу.
Варто зазначити, що це рішення не можуть оскаржити прокурори. Воно набрало чинності з моменту проголошення.
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Князєву зменшили грошову заставу
Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду ретельно розглянула апеляцію захисту на ухвалу слідчого судді ВАКСу. Це рішення передбачало продовження терміну тримання під вартою ексголові Верховного Суду Всеволоду Князєву, якому була запропонована можливість звільнення шляхом внесення застави у 55 мільйонів гривень.
За результатами розгляду колегія суддів частково задовольнила апеляційну скаргу сторони захисту, зменшивши розмір застави, як альтернативи триманню під вартою, до 45 мільйонів гривень,
– мовиться у повідомленні суду.
У ВАКСі зазначили, що це рішення ухвалено з окремою думкою судді Інни Калугіної. Ба більше, ця ухвала не підлягає оскарження у касаційному порядку, тобто у межах перевірки законності цього прийнятого рішення.
Що відомо про справу судді Князєва
- Національне антикорупційне бюро та САП 15 травня спільно розкрили корупційну схему, центральною фігурою якої є ексглава Верховного суду Всеволод Князєв. У ході операції правоохоронні органи успішно затримали Князєва, а також вилучили значну суму у 2,7 мільйона доларів США.
- Далі САП офіційно повідомила про підозру ексголові Верховного Суду Князєву та його спільнику-адвокату. А ВАКС 18 травня невідкладно обрав ексголові Верховного Суду запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
- Зрештою адвокати клопотали про перегляд запобіжного заходу Князєву. Проте ВАКС вирішив залишити Князєва під вартою до 8 вересня, а також розглядає варіант внесення застави, як альтернативи запобіжному заходу.
- Однак суму грошової застави для судді вже кілька разів зменшували. Зокрема, 31 серпня Вищий антикорупційний суд зменшив розмір застави Князєву до 55 мільйонів гривень.
- Останнім рішенням суд постановив лишити Князєва під вартою з можливістю внесення застави. Він перебуватиме під вартою до 16 жовтня 2023 року.