Всі аплодують стоячи, – "слуга" прокоментувала заяву Ради щодо "визнання" бойовиків

У Верховній Раді схвалили постанову-відповідь на "визнання" Росією фейкових "республік" на окупованому Донбасі. Рішення підтримали 336 народних депутатів.

Про це в ефірі 24 каналу розповіла Марія Мезенцева, народна депутатка партії "Слуга Народу", перебуваючи просто у сесійній залі Верховної Ради.

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За словами нардепки, постанову-відповідь підтримали навіть 3 членів "Опозиційної платформи – За життя". Інші її учасники покинули сесійну залу після голосування.

Всі аплодують стоячи. Це дійсно безпрецедентно,

– підкреслила Мезенцева.

Мезенцева прокоментувала заяву Ради

Вона пояснила, що заявою народні депутати звернулись до партнерів – США та Євросоюзу – щодо подальших санкцій проти Росії. Вони можуть стосуватись, зокрема, відключення від системи SWIFT.

Як зазначила Мезенцева, 22 лютого народні депутати також передали лист американським колегам із Конгресу США. Їх закликали вводити санкції вже зараз.

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21 лютого у Росії провели засідання Ради безпеки. Після цього російський президент Володимир Путін заявив про "визнання" незаконних збройних угруповань на Донбасі.

Держдума Росії ухвалила цей законопроєкт ще 15 лютого.

У Міністерстві закордонних справ України пояснили, що таке "визнання" означає свідомий вихід Москви з "Мінська".

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