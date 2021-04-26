Всі крапки над "i" ще не розставлені, – Єрмак про справу Татарова

Голова Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що його заступник Олег Татаров не курує силовий блок. Він зазначив, що одразу після того, як у його справі нададуть всі відповіді, можна буде приймати подальші рішення.

За словами Єрмака, коли з'явилася справа з розслідуванням щодо Татарова, частину його завдань в ОПУ передали іншому заступнику. Усе для того, щоб уникнути конфлікту інтересів.

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Єрмак зауважив, що робота будь-кого із його заступників зводиться до забезпечення діяльності президента. Однак це не стосується контролю за правоохоронними органами.

Наскільки мені відомо, всі крапки над "i" в цій історії ще не розставлені. Як тільки будуть надані всі відповіді процесуально, можна буде приймати подальші рішення,

– наголосив він.

На думку Єрмака, важливо й те, що історія з Татаровим не стосувалася періоду його роботи в Офісі Президента.

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Справа Татарова: коротко