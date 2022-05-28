Всі решта не мають значення, – Зеленський про важливість провести переговори саме з Путіним

Президент України Володимир Зеленський неодноразово заявляв, що готовий зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним. Все заради того, щоб зупинити війну в Україні.

Володимир Зеленськйи дав інтерв'ю нідерландському каналу NOS. Головна тема – війна в Україні. І одне з питань – можливість швидкого припинення війни.

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Український президент пояснив, що "Україна точно виграє цю війну, питання в тому, за якою ціною і коли". Тож в нього уточнили, що для України буде перемогою.

"Для мене перемога означає повернення всієї нашої території", – заявив Володимир Зеленський.

Він додав, що навряд чи Україна зуміє повернути усю територію військовим шляхом. Адже це буде коштувати сотні тисяч житів українців. А для української влади кожне життя є цінністю. Відтак тут не готові піти на такий крок.

"Я думаю, що треба хоча б повернутися до ситуації 24 лютого, коли росіяни вторглися в нашу країну. Тільки тоді ми можемо говорити про відновлення нашої території дипломатичним шляхом", – заявив Володимир Зеленський.

Переговори лише з Путіним

Однак переговори з Росією можливі лише в тому випадку, якщо в них братиме участь очільник Кремля Володимир Путін. Без нього переговори з Росією не мають сенсу. Все через узурпацію влади та прийняття рішення в Росії лише ним.

"Не те, що я не хочу з ним укладати домовленості, але ти не можеш домовитися ні з ким іншим. Він створив державу, де ніхто не може приймати рішення. Не важливо, що каже їхній міністр закордонних справ. Не має значення, чи пошле він делегацію для розмови з нами. Всі ці люди, на жаль, нічого не значать", – пояснив Володимир Зеленський.

Український президент заявив, що він завжди готовий до переговорів з Путіним. Навіть зараз.

Путін не хоче переговорів

Про те, що російський лідер не схильний до проведення переговорів з Україною, наголошував і міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Він заявив, що якби Росія була готова до переговорів, то не вела б масовий ракетний обстріл української території. А також би не намагалася проводити поступову анексію окупованих територій.

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Українська сторона вже намагалася організувати зустріч обох президентів, але в Росії жодним чином на це не реагують. Відтак про таку зустріч поки мова не йде.

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