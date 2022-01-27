Всі розуміють, що членство України в НАТО не на часі, – глава МЗС Німеччини

Анналена Бербок заявила, що членство України в НАТО наразі "не на часі". За її словами про це знають всі.

Ба більше, очільниця німецького МЗС заявила, що про це також знає Росія. Додала, що не мовиться про розширення Альянсу в Східній Європі.

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Розширення НАТО не на часі

Очільниця німецького МЗС прокоментувала ймовірність вступу України в НАТО.

Усі знають, включаючи Росію, що це зараз не стоїть на порядку денному,

– заяви Бербок.

Політикиня пригадала, що під час свого візиту в Москву вона говорила міністру закордонних справ Росії Сергію Ларову "про що ми насправді сперечаємося".

Також міністерка пояснила, що наразі "розширення НАТО на схід взагалі не відбувається". Натомість запевнила, що Україні варто думати про виконання мінських домовленостей, щоб у країні настав мир.

"Народ України хоче жити в мирі та безпеці. Багато років через конфлікт на Донбасі люди були розлучені зі своїми сім'ями. Справа саме в цьому, а не у неминучому вступі до НАТО", – пояснила Анналена Бербок.

Також німецька міністервка заявила, що:

Німеччина є найбільшим фінансовим донором в Україні для підтримки місцевих жителів та економіки;

крім військової загрози існує загроза дестабілізації зсередини.

Останні заяви щодо вступу України в НАТО

У грудні в МЗС Росії оприлюднили так звані "гарантії безпеки" Кремля. У них Росія хотіли, щоб НАТО гарантувало нерозширення у Східній Європі. Зокрема мовилось про гарантії невступу України.

Натомість Джо Байден заявив, що ніхто не має права диктувати Альянсу кому ставати його членами.

Згодом в Кремлі заявили, що вимагають письмових відповідей на їхні "гарантії".

26 січня посол США в Росії Джон Салліван привіз до Москви письмову відповідь Вашингтона на "гарантії безпеки".

У відповідях США та НАТО на так звані "гарантії безпеки" мовиться про взаємне обмеження ядерних озброєнь. Також Росія не отримає права вето на розташування військ у країнах Альянсу.

У НАТО ж запевнили, що не відмовляться від принципу "відчинених дверей".

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