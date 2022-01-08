"Всі майдани через метадон": депутатка з Казахстану назвала мітингарів наркоманами

На тлі масових протестів у Казахстані лунають абсурдні звинувачення у бік мітингувальників. Одна з депутаток країни назвала їх наркоманами.

Такою заявою відзначилася політикиня Маруерт Казбекова. "Один день затримки метадону – можливий безлад у країні", – зухвало наголосила вона.

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Обурлива заява Казбекової

Казбекова намагалася переконати, що такий "проєкт" реалізовують ще з 2010 року. Вона вирішила приплести до своїх історій Україну й цинічно заявила, що цей же наркотик нібито "просували" за 2 роки до початку Помаранчевої революції.

"А за 2 дні до "заворушення" його перестали завозити. Тому на площі виходили переважно наркозалежні. Ними можна було керувати, їм там ці дози давали", – ніяк не вгамовувалася політикиня.

Казбекова назвала мітингувальників наркоманами: дивіться відео

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