У всіх країн є свої інтереси, – Єрмак про позиції Німеччини та Франції щодо України

Дії партнерів України з нормандського формату не завжди збігаються з позицією держави. Водночас Андрій Єрмак пояснив, що кожна країна думає про власні інтереси.

Голова Офісу Президента звернув увагу на важливість підтримки партнерами. Також він додав, що дуже важливо, щоб під час нормандського формату інтереси України підтримували Німеччина та Франція. Вони, за його словами, це роблять.

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"У всіх країн є свої інтереси. Керівники думають, у першу чергу, про інтереси своєї країни", – зазначив очільник Офісу Президента.

Андрій Єрмак сказав, що завданням є знайти такі точки дотику, формулювання й конструкції, які призведуть до захисту і відстоювання українських інтересів.

Наше ставлення до "Північного потоку-2" добре відомо. У цьому наші погляди з Німеччиною не збігаються, але зате вони збігаються із США, Польщею та іншими країнами,

– сказав Єрмак.