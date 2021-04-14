Вслід за США: НАТО виводить війська з Афганістану

Міністри закордонних справ і оборони країн-членів НАТО прийняли рішення про виведення військ Альянсу з Афганістану. Перед тим про такі ж дії заявили США.
Джерело:НАТО
Виводити війська Альянс почне до 1 травня. Це відбуватиметься впорядковано, скоординовано та обдумано. Планують завершити виведення протягом кількох місяців.
До теми Байден виведе усі війська США з Афганістану до 11 вересня, – ЗМІ
Наголосили, що будь-які напади "Талібану" на війська НАТО під час цього процесу матимуть бурхливу відповідь.
"Ми закликаємо уряд Афганістану і "Талібан" дотримуватися своїх зобов'язань щодо мирного процесу, започаткованої угоди між США і "Талібаном" та Спільною декларацією між США та Афганістаном", – мовиться у повідомленні міністрів.
Заява Генсека НАТО
Генсек Єнс Столтенберг заявив, що НАТО продовжуватиме підтримувати Афганістан. Альянс сприятиме безпеці та здобуткам останніх 20 років.
Це знаменує нову главу наших відносин,
– зазначив Столтенберг.
США теж виводять війська
США виконали свою місію в Афганістані, тож з 1 травня почнуть впорядковане виведення американського контингенту. Цю інформацію офіційно підтвердив президент США Джо Байден.
Прийшов час покласти край найдовшій війні Америки, прийшов час повернути наших військових додому,
– заявив Байден.
Ймовірно, 7 тисяч військовослужбовців НАТО виведуть з Афганістану разом з американськими військами США до 11 вересня. Це буде приурочено до 20 роковин теракту, що стався у цю ж дату 2001 року.
Війна в Афганістані та війська США: коротко
- Війна в Афганістані триває з 1970 років. Однак війська США увійшли до Афганістану близько 20 років тому після теракту 11 вересня 2001 року.
- Основними противниками США був рух "Талібан", який раніше контролював країну.
- У 2011 році кількість військових в США сягала 98 тисяч.
- На початку 2021 року США скоротили цю кількість. Офіційно в Афганістані перебуває 2 500 американських військових.