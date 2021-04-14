Вслід за США: НАТО виводить війська з Афганістану

Міністри закордонних справ і оборони країн-членів НАТО прийняли рішення про виведення військ Альянсу з Афганістану. Перед тим про такі ж дії заявили США.

Виводити війська Альянс почне до 1 травня. Це відбуватиметься впорядковано, скоординовано та обдумано. Планують завершити виведення протягом кількох місяців.

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Наголосили, що будь-які напади "Талібану" на війська НАТО під час цього процесу матимуть бурхливу відповідь.

"Ми закликаємо уряд Афганістану і "Талібан" дотримуватися своїх зобов'язань щодо мирного процесу, започаткованої угоди між США і "Талібаном" та Спільною декларацією між США та Афганістаном", – мовиться у повідомленні міністрів.

Заява Генсека НАТО

Генсек Єнс Столтенберг заявив, що НАТО продовжуватиме підтримувати Афганістан. Альянс сприятиме безпеці та здобуткам останніх 20 років.

Це знаменує нову главу наших відносин,

– зазначив Столтенберг.

США теж виводять війська

США виконали свою місію в Афганістані, тож з 1 травня почнуть впорядковане виведення американського контингенту. Цю інформацію офіційно підтвердив президент США Джо Байден.

Прийшов час покласти край найдовшій війні Америки, прийшов час повернути наших військових додому,

– заявив Байден.

Ймовірно, 7 тисяч військовослужбовців НАТО виведуть з Афганістану разом з американськими військами США до 11 вересня. Це буде приурочено до 20 роковин теракту, що стався у цю ж дату 2001 року.

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