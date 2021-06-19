Встановили без цементу: в Дніпрі через зливи руйнується набережна – фото

Орієнтовно 3 тижні у Дніпрі ллє дощ. Через це затоплені вулиці та будинки, на набережній знову обвалилась огорожа.

Це трапилось на ще на одній ділянці Січеславської набережної. Влада каже, що комунальники прибирають наслідки обвалу.

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У Дніпрі нові наслідки негоди

Вночі проти 18 червня Дніпро знову накрила злива.

Через негоду ще на одній ділянці Січеславської набережної обвалилася огорожа,

– мовиться у повідомленні міськради.

Усі потенційно небезпечні ділянки огородили від проходу пішоходів. Влада скерувала комунальників прибрати рештки поваленої огорожі з річки.

"Після настання стійкої сухої погоди наші підрядники розпочнуть роботи з відновлення усієї набережної. Попередньо це близько 900 метрів огорожі, але точно стане відомо після проведення інструментального обстеження", – заявила місцева влада.

У міськраді пояснили, що підпірні стіни не постраждали, а обвалилася оздоблювальна плитка, "яку з невідомих причин у 2005 році".

У Дніпрі через негоду обвалилась огорожа набережної / Фото Дніпровської міської ради

Найбільше постраждав Амур-Нижньодніпровський район:

рівень води сягав 20 – 30 сантиметрів;

підтоплено 55 будинків з прилеглими ділянками;

також 60 прибудинкових територій.

"За ніч (проти 18 червня – 24 канал) рівень води у річці Гнилокіш піднявся ще на 30 сантиметрів – всього він вище рівня на метр", – зазначив заступник міського голови Михайло Лисенко.

Ба більше, у цей же період також впало 53 дерева.

Вулиці міста досі затоплені

За інформацією ДСНС, станом на 7 годину ранку 19 червня:

в Амур-Нижньодніпровському та Індустріальному районах залишаються частково підтопленими 62 приватних житлових будинки та 120 дворогосподарств;

протягом доби 18 червня ДСНС відкачала понад 63 тисячі метрів кубічних води;

наразі 20 рятувальників та 23 одиниці техніки продовжують відкачувати воду.

До речі, 9 червня через потужну зливу обвалилась частина Січеславської набережної. Тоді негода пошкодила покриття на ділянці між Фестивальним причалом і Монастирським островом. Там цегла і плитка впали на берег. Згодом влада підтвердила, що причина обвалу – сильні зливи.

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