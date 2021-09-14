Встановили огорожу: у США перед Капітолієм планують мітинг республіканців

У Вашингтоні поліція готується до мітингу республіканців, які збираються вийти на вулицю 18 вересня, аби підтримати затриманих під час штурму будівлі Конгресу. Біля Капітолію встановлять тимчасову огорожу.

Огорожу приберуть, якщо все буде добре. Про це заявив начальник поліції Капітолію Том Менгер.

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Поліція готується до можливих заворушень

Нова огорожа буде меншою, ніж попередня. Вона не перешкоджатиме руху транспорту.

Ми хочемо запевнити всіх, що це тимчасові заходи для забезпечення безпеки кожного,

– сказав Менгер.

Однак правоохоронці готуються до ймовірних зіткнень й заворушень. Припускають, що деякі протестувальники можуть бути озброєними. Річ у тім, що в мережі помітили насильницьку риторику навколо цієї події.

Менгер проінформував провідних лідерів Конгресу про підготовку до мітингу. Акцію начебто організовує колишній співробітник компанії Дональда Трампа в підтримку ув'язнених внаслідок штурму Капітолію 6 січня. До слова, напередодні акції обіцяють брифінг для журналістів.

Що відомо про попередній штурм Капітолію

Прихильники Трампа 6 січня 2021 року штурмували Капітолій. Тоді там проходило засідання Сенату, де Джо Байдена мали оголосити переможцем президентських виборів.

Трамп закликав людей боротися за його перемогу, тому політика звинуватили у підбурюванні населення до заколоту.

Засідання довелося перервати, а людей оперативно евакуювали з будівлі.

Загалом жертвами штурму стали 5 людей: 4 прихильників Трампа та 1 поліцейський. Однак пізніше ще 4 правоохоронці, які брали участь в придушенні заворушень, вкоротили собі віку.

У липні оголосили перший вирок людині, яка брала участь у штурмі. Пол Ходжкінс 8 місяців повинен пробути у в'язниці.



Заворушення у Вашингтоні / Інфографіка 24 каналу