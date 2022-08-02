Навіть зі спрощенням: окупанти не встигають видати багато роспаспортів до "референдуму"

окупанти старанно готуються до "референдуму" на окупованих територіях. Однак вони не встигають видати достатню кількість російських паспортів.

загарбники спростили процедуру, використовують примус та заохочення, роздають фінансову допомогу. Але все марно. Про це 24 каналу розповів правозахисник, директор Інституту стратегічних досліджень й безпеки Павло Лисянський.

Важливо Чому росія так поспішає провести свої "референдуми" на окупованих територіях

Стало відомо, що окупанти хочуть дозволити голосувати з українським паспортом. Саме так вони зробили свого часу у Криму.

Якими будуть бюлетені

Ймовірно, виборцям запропонують обирати з таких варіантів:

Залишитися незалежними; Возз'єднатися з росією; Проти обох (під питанням).

Лисянський наголосив: потрібно зважати на те, що це "референдум" не російський, а так званих квазіреспублік. Тому вони ставлять питання про возз'єднання з росією. Важливо, що референдуми має визнати кремль.

До слова, у 2014 році цього досягти не вдалося. "Вони проголосували за возз'єднання з росією, але кремль сказав: "Ми з повагою ставимося до вашого референдуму". І на цьому все", – сказав він.

За словами правозахисника, сьогодні політичні дії росіян чітко демонструють, що вони будуть анексувати ці території. Але їх приєднуватимуть як національні республіки (Якутія, Бурятія) – з власним законодавством та окремим договором про входження до складу росії.

Проведення фейкового "референдуму": коротко

Яка ситуація з "референдумами": дивіться відео