Вступ до НАТО гарантує нам безпеку на довгі роки, – Єрмак

Очільник Офісу Президента Андрій Єрмак підтримав думку Володимира Зеленського про те, що НАТО – єдиний шлях до завершення війни на Донбасі. За словами Єрмака, це – стабільність і безпека України на довгі роки.
Джерело:Liga.net
І цю стабільність та безпеку, за словами голови ОП, може гарантувати лише вступ України у НАТО.
Важливо Україна вперше бере участь у переговорах Східного флангу НАТО
Водночас Єрмак не зміг дати відповідь на питання, коли саме Україна зможе вступити до лав Альянсу. Він наголосив, що влада робить все для цього.
Та інтенсивність і рівень відносин із керівництвом НАТО та країнами-учасниками Альянсу свідчить про те, що ми досить впевнено йдемо цим шляхом. Якісь конкретні терміни, на жаль, не можу вам назвати,
– сказав голова ОП.
Шлях України до НАТО: головне
- Ще у 2008 році Україна разом з Грузією подала заявку про вступ до НАТО. Однак тоді на Бухарестському саміті це прагнення зафіксували лише як майбутню мету.
- В Альянсі були країни, які переконали решту союзників, що не варто погіршувати відносини з Росією, яка активно виступала проти розширення НАТО на Схід.
- Втім, вже через лічені місяці після саміту російські солдати ходили по грузинській землі, а через кілька років стали й на українську.
- На думку військового експерта Михайла Самуся, План дій щодо членства в НАТО міг би стати ефективним запобіжником від російської агресії.
Раніше депутат Європарламенту Андрюс Кубілюс запропонував створити для України "план дій" щодо членства в ЄС.