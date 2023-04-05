Розширення НАТО є важливим для України, – Данілов сподівається на членство після Швеції

До війни, яку розпочав кремлівський диктатор Владімір Путін, Фінляндія та Швеція не прагнули вступу в НАТО. Розширення Альянсу має велике значення для України.

На цьому наголосив секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов.

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Данілов прокоментував розширення НАТО

Секретар РНБО зазначив, що, коли Путін починав гарячу фазу війни 24 лютого 2022 року, він гадки не мав, що Фінляндія і Швеція розпочнуть процедуру вступу до НАТО.

Сьогодні Фінляндія є повноправним членом НАТО, і найближчим часом таку процедуру пройде і Швеція. Тоді в НАТО буде 32 країни. Я б дуже хотів, щоб цифра 33 була за нами,

– заявив Данілов.

За його словами, крім України, сьогодні немає жодної країни світу, яка б воювала й перемагала так звану "другу армію світу".

Коментуючи ядерні погрози Росії, зокрема з боку міністра оборони країни-терористки, секретар РНБО підкреслив, що Сєргєй Шойгу є представником країни-колонізатора. Залякуваннями Кремль привертає до себе увагу, бо йому конче потрібні перемовини для виходу з глухого кута, в який він загнав сам себе.

"На території Білорусі є "Іскандери" з РФ. Чи можуть вони нести ядерну зброю? Так, звичайно, можуть, але для цього потрібне переміщення ядерних боєголовок", – наголосив Данілов.

При цьому він нагадав, що Росія брала зобов'язання щодо нерозповсюдження ядерної зброї.

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