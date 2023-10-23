Історичний крок: Ердоган підписав протокол на вступ Швеції до НАТО
23 жовтня 2023, 19:12Читать новость на русском
Джерело:Пресслужба президента Туреччини
Реджеп Ердоган підписав протокол про вступ Швеції до НАТО. Його вже передали на розгляд до парламенту країни.
Про те, що Ердоган зробив крок до схвалення членства Швеції в НАТО, офіційно заявила його пресслужба.
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Ердоган підписав протокол вступу Швеції до НАТО
Повідомляється, що 23 жовтня Ердоган підписав протокол про вступ Швеції до НАТО. Однак його ще повинен розглянути парламент.
Протокол про вступ Швеції до НАТО був підписаний президентом Реджепом Таїпом Ердоганом 23 жовтня 2023 року і переданий на розгляд Великих національних зборів (парламенту – 24 Канал) Туреччини,
– мовиться в повідомленні.
Чому Туреччина передумала
- На Вільнюському саміті НАТО у липні 2023 року Туреччина погодилась розблокувати процес ратифікації вступу Швеції до НАТО в обмін на допомогу у зближенні з ЄС.
- В межах співпраці між країнами виникла домовленість. Стокгольм допомагатиме Анкарі зблизитися з Європейським Союзом. У відповідь на це Ердоган пообіцяв, що передасть ратифікацію заявки Швеції на вступ до НАТО на розгляд парламенту у жовтні.
- Джерела шведських ЗМІ раніше заявили, що наразі Стокгольм оптимістично оцінює процес вступу до НАТО і очікує, що це трапиться вже восени.