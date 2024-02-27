НАТО "нейтралізує" Калінінград першим, якщо Росія кине виклик Альянсу, – посол Литви

Посол у Стокгольмі та колишній міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс прокоментував геополітичні зміни у Балтиці у зв'язку зі вступом Швеції до НАТО. Литовський дипломат назвав першу ціль Альянсу у випадку нападу Росії.

Раніше, стало відомо, що Національна асамблея Угорщини 26 лютого ухвалила важливе рішення. Воно стосується вступу Швеції до НАТО.

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Про що заявив литовський дипломат

Колишній очільник МЗС Литви Лінас Лінкявічюс зробив заяву, яка пов'язана із Швецією та її вступом у Північноатлантичний Альянс.

Литовський дипломат Лінас Лінкявічюс заявив, що після вступу Швеції до Північноатлантичного альянсу Балтійське море стало внутрішнім морем НАТО.

Якщо Росія наважиться кинути виклик НАТО, Калінінград "нейтралізують" першим,

– написав Лінкявічюс.

Він додав, що попередні неправдиві звинувачення Росії в тому, що вона оточена Альянсом, тепер стають реальністю.

Вступ Швеції до НАТО: що відомо