Туреччина виявила бажання долучитися до БРІКС замість ЄС. Однак можлива участь цієї країни докорінно нічого не змінить.

Таку думку 24 Каналу висловив політолог Валентин Гладких, зауваживши, що БРІКС є номінальним, а не інституційно оформленим. Там немає специфічних внутрішніх інституційних тарифів.

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Чи змінить щось вступ Туреччини до БРІКС

"Це докорінно абсолютно нічого не змінить. Економічно Туреччина орієнтована на співпрацю передусім з Європейським Союзом, а політично й безпеково – вона є членом НАТО", – наголосив політолог.

Туреччина, якщо порівнювати з Росією, за своїми економічними показниками більше заслуговує на те, аби бути членом цієї групи. Нині усі інтеграційні проєкти, у яких бере участь країна-агресорка, приречені на невдачу.

Що таке БРІКС Це неформальна назва групи країн, які розвиваються. Там немає внутрішніх статутних документів. Її лідери – Бразилія, Росія, Індія, КНР та Південна Африка. БРІКС утворили для того, аби реформувати міжнародні фінансові інституції та покращити представництво країн з економікою, яка розвивається.

Якщо говорити про БРІКС, то це було умовне позначення тих країн, які демонстрували специфічні темпи економічного зростання, але при цьому, умовно, вони не були частиною країн Заходу.

Варто розуміти, що ці держави демонструють такі темпи зростання зовсім не завдяки співпраці між собою. Росія тим часом не є основним торговельним партнером Бразилії, Індії чи Китаю. Це дуже важливий момент.

Треба вже давно прибрати, мабуть, Росію, бо вона вже не демонструє таких темпів і економічних результатів, які в принципі дали підстави до включення. Туди можна включити й Лаос. І буде замість БРІКС – БЛІКС. Нічого суттєво не зміниться,

– додав Гладких.

Основними драйверами показників цієї групи є не Росія, а Індія та Бразилія.

Співпраця Туреччини та Росії