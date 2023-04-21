Єдина гарантія безпеки – 5 стаття НАТО: які перспективи вступу України до Альянсу

Генсек НАТО Єнс Столтенберг запросив Володимира Зеленського на саміт Альянсу, який відбудеться 11– 12 липня у Вільнюсі, та отримав підтвердження. Це означає, що НАТО розглядає в перспективі членство України в Альянсі.

Про це 24 Каналу розповів голова Центру політичних студій "Доктрина" Ярослав Божко. Однак він зазначив, що зараз ми конкуруємо з керівництвом НАТО в питанні, як швидко це може відбутися.

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Формулу знайдено

Він припустив, що саміті у Вільнюсі Україну ще не приймуть до Альянсу. Однак Київ хотів би отримати певну форму якихось запевнень не про майбутнє, яке на нас чекає в НАТО. Україна вважає, що настав час дістатися консенсусу в НАТО про те, в якому році їй надішлють запрошення в Альянс.

В якій формі буде це рішення буде – є предметом дискусії, яка ведеться всередині НАТО щодо України. І цей документ має задовольнити одночасно країни НАТО та Київ,

– зауважив Божко.

Якщо Володимир Зеленський буде присутній на саміті в Вільнюсі, це означатиме, що таку взаємовигідну формулу знайдено.

Які перспективи вступу України в НАТО: дивіться відео

Україна наполягає на гарантіях безпеки

Водночас Україна наполягає на гарантіях своєї безпеки ще на шляху до вступу в НАТО.

Проте політичний експерт наголосив, що не існує ніяких гарантій безпеки в світі, окрім як 5 статті НАТО, яка застосовується лише до країн – членів Альянсу. При цьому навіть не автоматично.

Тому не варто говорити про те, що Україні ще до вступу в НАТО будуть надані гарантовані обіцянки захищати її завчасно. В такому випадку це буде дискусія не з НАТО, а припустимо з США. Про те, що до вступу до Альянсу Україна отримає гарантії безпеки, після закінчення війни, від Сполучених Штатів,

– відзначив співрозмовник.

Саме таку модель США запропонували Фінляндії та Швеції на період до їхнього вступу в НАТО.

"Безпосередньо від блоку НАТО Україна навряд чи дочекається предметної розмови щодо попередніх гарантій. Нам можуть сказати про строки вступу, параметри. Але нам важливо, щоб про них сказали предметно і конкретно, а не як про абстрактну євроатлантичну перспективу України", – підкреслив голова Центру політичних студій "Доктрина".

В євроатлантичній перспективі України вже ніхто не сумнівається. Однак нам потрібно отримати певну "дорожню карту". І план членства в НАТО не може її замінити.

"Тому зо це довгостроковий механізм, який варто було ухвалювати ще у 2008 році і він би мав 10 – 12 років реалізації. Тоді це було реалістично, але зараз ми хочемо говорити з НАТО про значно коротший сценарій", – резюмував Ярослав Божко.

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Що таке 5 стаття НАТО і що вона гарантує