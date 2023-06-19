Шанси одразу збільшаться: що змусить НАТО зосередитись на вступі Україні

Україна залишається однією з найважливіших тем напередодні саміту НАТО у Вільнюсі. Консенсус щодо пришвидшеного вступу нашої держави є досить ймовірним, але на порядку денному залишається питання гарантій безпеки.

Про це 24 Каналу розповів громадський і політичний діяч із США, депутат від округу Рок у штаті Вісконсин Юрій Рашкін. Сполучені Штати уважно стежать за настроями всередині Альянсу та працюють над тим, щоб уможливити позитивне рішення для нашої країни.

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Вступ України до НАТО з погляду США

Заходу важливо визнати, що Будапештський меморандум не допоміг Україні у захисті її територій. Неймовірна підтримка, яку Україна отримує зараз, ніяк не пов’язана із зобов’язаннями, які країни взяли на себе багато років тому, переконаний американський політик.

Через це легко зрозуміти, чому жодна зі сторін зараз не впевнена в ефективності тих чи інших гарантій. В США вірять, що Путін не перейде "червону лінію" у вигляді 5 статті НАТО. Питання в тому, чи можливо знайти формат, який би мав той самий ефект на російського диктатора.

5 стаття Північноатлантичного договору є основною перевагою НАТО над усіма іншими військовими союзами. Вона проголошує, що "збройний напад на одну з країн-членів у Європі чи Північній Америці буде розцінено як напад на НАТО в цілому".

Рашкін згадує ідею українсько-британсько-польського союзу як одну з можливих гарантій безпеки. Якщо в ньому діятимуть положення, аналогічні до 5 статті НАТО, він зможе стати надійним захистом для України у перехідний період перед повноцінним членством.

Вступ до НАТО України – це одна з найважливіших історій прямо зараз. І у США це розуміють. Просто зараз значно більше уваги йде на те, щоб добитися прийняття Швеції в Альянс. Як тільки це буде зроблено, вся увага точно перемикнеться на Україну, і її шанси на вступ збільшаться,

– переконаний політик.

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