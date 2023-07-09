Не має бути заміною НАТО: полковник запасу розповів, чи потрібна Україні "ізраїльська модель"

США готові надати Україні гарантії безпеки за "ізраїльською моделлю" після завершення війни. Це хороший договір, але його не можна розглядати як заміну вступу України до НАТО.

Таку думку 24 Каналу озвучив військовий експерт, полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор Роман Світан. За його словами, Україні важливо потрапити у програму ядерного обміну, що можливо після вступу до НАТО.

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Що передбачає "ізраїльська модель"

Світан зазначив, що "ізраїльська модель" – це договір на 10 років, який передбачає фінансову, військову допомогу та спільне виробництво, до прикладу, винищувачів F-16. США зможуть передавати озброєння без додаткових дозволів Держдепу США.

Це ні в якому разі не повинно розглядатись як заміна вступу до НАТО, бо у такому випадку ми не отримаємо ядерного озброєння, не зможемо потрапити під програму так званого ядерного обміну. Саме це завдання вступу до НАТО,

– наголосив він.

Полковник запасу ЗСУ підкреслив, що для того, аби Україна змогла розмістити хоча б авіабомби В61-12, потрібно вступити до НАТО.

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